柯粉哭了...果菜市場改建風波 四問柯文哲「為什麼討厭吳音寧」

民進黨台北市長參選人姚文智（右）今上午陪同青年代表潘袁詩羽（左）召開「阿北，請告訴我真相！公開透明篇Part2」記者會，針對北農改建向柯提出4個問題。身為「柯粉」，潘袁詩羽想起柯文哲「變了」，不禁難過落淚。（記者羅沛德攝）

2018-09-07 11:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府與台北農產運銷公司近日因第一果菜批發市場改建槓上，市長柯文哲因此事在市議會備詢時爆粗口，風波愈演愈烈。民進黨台北市長參選人姚文智辦公室今日召開「阿北，請告訴我真相」第二場記者會，再度找來青年代表提問，「柯粉」24歲青年代表潘袁詩羽，針對北農改建向柯提出4個問題，她不懂為什麼柯文哲為什麼這麼討厭北農總經理吳音寧，聽到吳音寧名字就會暴怒失控，她希望「柯阿北能說清楚」。

姚辦也發現在北市府公民參與網站，所有市場改建案會議紀錄就獨缺第一果菜市場改建會議紀錄，質疑柯P主張公開透明是選擇性，姚辦發言人王定宇表示，吳音寧所提改建版本省了11億元，哪裡不好，希望柯文哲講清楚。

王定宇還望向潘袁詩羽時表示，不要摧毀掉一個24歲年輕人對政治人物的信任，還酸柯說「是阿北變了，不是你（指潘）變了，不要難過」，此時潘袁詩羽眼眶泛紅，姚文智也開口質疑，為什麼大巨蛋、第一果菜市場等重大改建案都沒有公開透明的程序，證明柯P新政的公民參與是假的，潘袁詩羽幾乎掉下淚來，頻頻用手擦拭臉頰。

姚文智完成登記參選時，宣示開始檢驗柯文哲政見，本月4日舉行以大巨蛋為主的第一場檢驗記者會，安排由青年對柯發問；今日是「阿北，請告訴我真相：公開透明篇part2」記者會，主題是北農改建案，由姚辦發言人阮昭雄主持會議，首次以發言人身分出席記者會的王定宇，攻擊火力猛烈，今天依舊找來青年代表為主角。

潘袁詩羽說，她說自己就是一個柯粉，喜歡阿北的率直，喜歡他沒有包袱，跳脫了過去只有藍綠的時代。但是自去年的國安會講稿事件開始懷疑柯，甚至一度不相信柯阿北是如此有心機的人，這讓她有一種被背叛的失落感。

潘袁詩羽針對北農改建案提出4項提問，包括吳所提的省11億改建版本到底哪邊不好？為什麼只有果菜市場的會議紀錄沒有上網公開？柯為什麼討厭吳音寧？為什麼吳音寧不可以把報告貼在臉書上，柯自己卻一天到晚在臉書搞直播。潘表示，她希望柯阿北能回答這些問題。

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