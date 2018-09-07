滯日國人不滿外館服務 藍營要求究責、謝長廷調職

2018-09-07 10:58

〔記者施曉光／台北報導〕日本接連發生颱風、地震，造成許多台灣民眾留滯日本並對我駐日單位多所抱怨，立法院國民黨團今天上午召開記者會譴責駐日代表處，要求外交部查辦相關人員責任並將駐日代表謝長廷調職，出席記者會的外交部亞東及太平洋司參事兼台灣日本關係協會秘書長張淑玲則為駐外人員應對沒有同理心致歉，強調會深切反省、檢討精進。

對於究竟外館人員有沒有以辦事處只負責經貿業務為由，拒絕幫助詢求協助的民眾，以及是否懲處相關人員？張淑玲表示，外館接獲電話有1、2百通，外交部已要求查證當中，她並重申，對於相關人員服務可能沒有同理心，會深切檢討精進，並已訓令相關館處要再教育同仁，目前先以救災善後處理為主，讓國人平安返國，事後會再研擬檢討報告。

對於傳聞日本關西機場封閉時，台灣人受困機場，只能靠中國外館派車接送，張淑玲指出，當天能從關西機場出來的車輛，只有機場專車，其他任何國家都不可能派車，有可能是中國的團客較多，中國客透過導遊及航空公司引導搭乘關西機場專車離開，然後在距離關西機場10多公里處再搭中國外館安排的接泊車輛。

對於媒體追問，究竟9月5日當天駐日外館提供受困關西機場的國人哪些協助？張淑玲表示，駐日代表處有透過大阪辦事處向關西機場了解，她強調，團客與自由行旅客不同，旅行社原本來就會派車子在機場附近待命，會有問題的是自由行散客，而且老實說散客原本就難掌握，只能透過航空公司了解，或自由行客自行接洽駐外單位。

她指出，目前已無國人滯留關西機場，至於發生地震的北海道地區，根據札幌辦事處掌握，目前仍有8百位國人留在當地，札幌辦事處目前也處於停電當中，但有在一樓成立緊急服務中心並啟動應變機制，24小時提供國人簡單飲水與食物的服務，並幫忙代訂旅館，目前沒有僑民與國人傷亡情形，外交部已請華航加開班機協助。

國民黨團總召江啟臣表示，政府應該拿出同理心與保護民眾的決心，服務滯留當地的國人，才能展現政府存在，但做為台灣第二大駐外館處的駐日代表處，表現卻令人失望，謝長廷當下卻還在批評國內事務，檢討國民黨主席吳敦義，讓大家覺得根本不需要這一位大使。

國民黨團書記長曾宗銘則說，謝長廷在日本當大官、媚日，平常在臉書發文攻擊國內在野黨，如果無心份內工作，外交部應該把他調回台灣拚選舉，專心打擊國民黨。