柯文哲坦言想換吳音寧 「政治操作」輸人才作罷

2018-09-06 18:33

首次上稿 17:10

更新時間 18:33

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農爭議持續延燒，台北農產公司總經理吳音寧去留再度成為爭議焦點。台北市長柯文哲今於台北市議會市政總質詢被台北市議員鍾小平問及是否想換掉吳音寧，並向柯保證自己願協助北市與北農其他股東代表談合作事宜。柯回，上次開臨時董事會（六月）就有討論，但席次不夠。一旁台北市副市長兼農產公司董事長陳景峻補充說，「股權結構的問題，現在董事席次算起來雖然過半，但是政治操作不是。」

柯近期與吳音寧為市場改建案、吳音寧依法是否需赴北市議會備詢等爭議隔空互嗆。柯今於北市議會市政總質詢時也頻表達對吳音寧未赴議會備詢的不滿，甚至為此爆粗口。

台北市議員鍾小平質詢時先是酸柯，吳音寧為柯文哲生命中第5個女人，第6個女人是媒體人周玉蔻；至於第7個則是力挺吳音寧的總統蔡英文。

鍾小平詢問柯，面對近期爭議，是否有意要換掉吳音寧，並建議市府在11月北農董事會上提出更換北農總經理的議程。鍾並說，目前北農董事會共計23席，北市官股代表，零售董事與農會系統，相加粗估有14席，北市其實有能力可以換掉吳音寧。

柯隨即答，「上次開臨時董事會（6月）就有討論，但是我們席次不夠拉。」陳景峻也進一步解釋，現階段為股權結構問題，現在算起來傾市府董事雖然過半，「但政治操作不是」，表示官股與農會只各占五席不過半。

現場鍾小平向柯掛保證，若市府有意換掉吳，自己會協助去與其他董事協調；鍾更打趣說，市長日前跟自己便當會還痛苦的向自己「告解」，為北農的事頭疼。

對此，柯則箭指農委會，表示「民股現階段也不願意得罪中央政府。」