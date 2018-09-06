柯文哲議會備詢頻跳針 聽到「吳音寧」爆粗口

2018-09-06 14:57

〔記者蕭婷方／台北報導〕位於台北市萬華區的第一果菜市場改建案爭議不斷，北農總經理吳音寧是否曾「循體制」與市府溝通改建方案成羅生門。台北市長柯文哲昨被詢及此事，批吳只會在臉書上放話，並爆粗口；同天下午市府官員卻坦言吳曾親赴市府進行11次討論。柯今於台北市議會市政總質詢被議員詢及此事，僅跳針回應「有問題進來討論」，並再批吳音寧不赴議會備詢一事，脫口罵「挖操，她（吳音寧）都不來議會備詢，連議長都講了」。

台北市政府斥資140億元進行第一果菜批發市場改建，台北市議員簡舒培上週於議會揭露，台北農產運銷公司總經理吳音寧曾提建議版，比市府版工期短，經費少11億元。台北市長柯文哲當場嗆「她（吳）懂什麼！」昨上午受訪疑爆粗口，再嗆「『馬』那就拿出來看啊、我要開始發脾氣了！」柯還批吳都不來開會、也不去北農董事會講。

尷尬的是，議會民進黨團昨下午揭露，吳出席會議11次，卻被市府政治操作成不去開會，產發局與市場處官員坦言吳音寧曾赴市府開會，並對造成外界誤解道歉。

工務局副局長兼北農董事張郁慧今天也坦言，有針對北農改建一案找過吳音寧，討論至少有3次以上。

台北市議員洪健益今質詢時問柯，是否因部屬未告知會議狀況，才導致誤會產生？並盼柯為市府說法反覆、政治化攻擊北農道歉。

柯則回應，「她來參加這麼多次，有管道就進來說，有問題進來處理，不要發臉書。」並數次強調，有問題進來說，不該透過議員或寫臉書，「如果真的參加這麼多次會議，表示溝通沒有問題，怎麼會用這種方式向外說」。柯還酸吳，「一旦進入體制內，不要把體制外的習慣帶進來，有問題就進來講。」

隨後柯更脫口說，「我操，她不來議會備詢，連議長都講了，他還不來，我們都跟農委會講了。」現場隨即遭洪健益指正，爆粗口就是不對。柯隨即緩頰說是口頭禪。

此外，北市副市長、北農董事長陳景峻備詢時也再批吳音寧，雖有至董事會報告市場改建一事，但針對報告內容只是「魚目混珠」，表示吳僅報告改建期程、非說明改建方案。