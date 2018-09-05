果菜市場改建案 北市府坦言吳音寧確有參與討論

2018-09-05 15:57

〔記者蕭婷方／台北報導〕第一果菜批發市場改建案掀議，日前台北市議員簡舒培指出台北農產運銷公司曾提建議版本，可縮短工期、減少11億元，引發台北市長柯文哲不滿，嗆「她懂什麼」，要吳音寧有意見到雙首長會議來討論。產發局長林崇傑、市場處長許玄謀今中午於台北市議會民進黨團坦言，吳多次赴市長室會議、雙首長會議，目前市府提出版本也有參考北農意見進行滾動式調整，並為造成外界誤解致歉。

現場市府團隊遭轟將北農專業討論議題泛政治化、進行政治操作，氣氛火爆；最後，由民進黨團台北市議會總召李慶鋒宣布，要求台北市政府於13日市政總質詢後召開公聽會，公開彙整各方意見。

台北市議會民進黨團今邀集產發局、市場處、新工處與環保局赴黨團說明第一果菜市場改建案，釐清市府改建版本、北農建議事項，及其相關爭議。會中市場處簡報說明，現行已提出「滾動式修正方案」，為參考台北農產公司2018年7月24日函，確認目前版本3樓規劃7米高，與農產公司建議8米有差異。

市長柯文哲、副市長兼農產公司董事長陳景峻與產發局長林崇傑先前於台北市議會市政總質詢時曾公開表示，吳音寧從未至雙首長會議討論，並批吳「利用議會向市府放話」，但台北市議員簡舒培調閱資料發現，吳音寧曾11次出席會議，其中包括2次雙首長會議、4次市長室會議、2次市場處、1次產發局、1次蔬果公會、1次青果公會，打臉柯文哲及市府官員說法。

此外，簡也同時出示市場處與新工處委託廠商於3月間整合北農需求、比對市府版本的會議紀錄，質疑若市府滾動方案已參考北農意見，為何市長與市府一致對外指北農總經理吳音寧未依照程序至市府溝通，希望市府能夠說明，並建議理性探討，降低北農政治爭議。

現場林崇傑首先否認自己曾公開批評吳音寧從未參與雙首長會議開會，並指吳音寧雖有來開會，但會議內容並非討論果菜市場改建案，遭糾正先前說法後，才坦言自己先前發言造成外界誤解，並為此道歉。

許玄謀也坦言，「總經理（吳音寧）來市府開會都有紀錄，其他都是他們的小組」，並認目前市府規畫滾動式修正版本，確實採納部分北農建議；許也多次於會中強調，北農的各式意見市府都有處理，不過造成工程延宕的部分，市府工程還是要往前走。

市議員李建昌、洪健益與李慶鋒則批市府立場反覆，先前說法根本要把吳音寧「魍魎化」，刻意向外界營造北農不專業形象，尤其柯文哲答詢的態度，刻意將事件政治操作。

第一果菜市場改建案，目前於先期規畫即持續需求滾動修正規劃期間，預計年底將送環評作業，預計明年12月統包工程、農產公司堤內中繼市場就會開工；市場處強調雖然與先前規劃有差異，但仍能在原定7年工期內完工。