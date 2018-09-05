氣象局作品被冠「中國台灣」逾萬讚不見 網疑照片是重PO的

中央氣象局彭佳嶼氣象站員工傅譯鋒，日前將其拍攝的彭佳嶼上空壯觀對流雲照片，投稿至世界氣象組織明年年曆封面圖片，還入圍至第二階段名單，未料卻傳出作品地點被冠上「中國台灣」，引爆台灣網友怒火。（圖翻攝自臉書粉專臉書粉專「World Meteorological Organization」）

2018-09-05 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局彭佳嶼氣象站員工傅譯鋒，日前將其拍攝的彭佳嶼上空壯觀對流雲照片，投稿至世界氣象組織（WMO）明年年曆封面圖片，還入圍至第二階段名單。未料卻傳出作品地點被竄改為「中國台灣」，破千網友聞訊灌爆官方臉書粉專「台灣就是台灣，不是中國一省」。然而有眼尖鄉民發現「按讚數疑被更動過」，許多留言似也不見，甚至有人懷疑「照片是重新被放上去的」。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）的徵稿活動，吸引近千張照片投遞，傅譯鋒的彭佳嶼美照從中脫穎而出，與其他74張照片一同進入第二階段決選，並在臉書展開為期2週的投票，網友可透過按讚選出心目中的最佳作品，臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」也貼文催票，希望網友多多支持「來自臺灣的自然美」。

不過，該張照片地點原本註明在台灣，沒想到近日突然被冠上「台灣，中國一省」，大批台灣網友前往世界氣象組織臉書粉專抗議，強調台灣就是台灣，而非中國省份，還有不少人高喊台灣第一，留言數應有破千，但稍早去看僅剩幾十筆、按讚數也從逾萬降至200多個。

就有網友質疑「為什麼你們要更改按讚數」、「按讚數應該遠遠超過目前的，不要騙人」，隨後更有網友直言，「這張照片是4日再重貼的，然後將日期改成上月29日」，並控訴該組織恐有「說謊」之嫌，還有人發現照片網址連結，與當初票選的似乎不太一樣，原本的網址再點進去，已是「很抱歉，目前無法提供此內容」。

本報昨報導，氣象局表示當初投遞作品時，選擇地區為台灣，對於該組織未經攝影作者同意擅自更改一事感到遺憾，傅本人也無法接受，雙方討論過後決定透過臉書留言、電子郵件管道，表達強烈不滿、要求更正回原始資料，同時也會持續關注此事。