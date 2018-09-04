國民黨公投提案死人連署逾1％ 中選會斥：最嚴重偽造！

中選會強調，依法查對公投連署的真偽責無旁貸，公投連署提案中出現大量重覆抄寫即是偽造，死人參與連署更是最嚴重的偽造！（資料照）

2018-09-04 16:58

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨「反空污」3公投提案，經中選會日前清查發現有大量抄寫、死人連署破1％等恐涉及偽造文書的爭議，引發中選會、國民黨互摃，對於國民黨質疑中選會妄言斷論影射不法，已經超越行政職權，別有政治動機；中選會則反駁說，中選會是依法查對公投連署的真偽責無旁貸，對於公投連署提案的大量重覆抄寫即是偽造，死人參與連署則是最嚴重的偽造！

中選會主委陳英鈐今天下午表示，中選會是依據「公民投票法」的規定，依法查對公投連署提案的真偽性，並不是針對特定政黨，「如果中選會不查，則是瀆職」！

中選會表示，真實連署是公投民主公平性的基礎。為避免大量抄寫偽造連署破壞人民對公投民主的信賴，中選會向來依法查對大量抄寫偽造連署，歷年來已迭辦有案。

中選會說明，近日初步清點公投案連署人名冊，發現數案有大量抄寫，疑似偽造情事。另外，連署人名冊寄至戶政機關，已有不少戶政事務所反映，明顯可辨識出名冊為同一筆跡大量抄寫，希望中選會提供進一步辨識大量抄寫判斷原則，以利全國各戶政機關查對所有連署案件有一致標準可循。

中選會因此在昨天邀集內政部、警政署刑事警察局、法務部調查局及各直轄市、縣市政府民政局處長，就加強全國性公投查對程序及判斷原則等事項開會研商，與會人員達成結論，認為依法查對責無旁貸，獲致大量抄寫即偽造，依公民投票法第13條第2項第4款應予刪除的共識。至於偽造連署的刑事告發，將由中選會統一處理。

中選會強調，該會係依公民投票法規定訂定查對標準，對所有案件均一體適用。