嘉縣綠營開除違紀參選10人 張花冠：不知道在搞什麼

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠（右）宣布開除黨籍名單。（記者林宜樟攝）

2018-09-04 12:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底多合一選舉登記已截止，民進黨嘉義縣黨部今天表示，嘉義縣有3名鄉鎮市長候選人及7名縣議員候選人未經黨提名違紀參選，縣黨部決議開除黨籍，送交黨中央核准，並指名單多人是嘉義縣長張花冠親點子弟兵；張花冠表示，被開除的如嘉義縣文化基金會執行長趙麗娜等，多次在大選時出力，也有可能當選，「我不知道這在搞什麼」。

縣黨部開除黨籍名單有參選鄉鎮市長者陳春一、林俊謀、吳明勳；參選縣議員吳建霖、黃嘉寬、趙麗娜、劉宏文、龔良榮、涂文以及莊竣傑，共10人。

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠表示，接獲許多黨員反應，對於違紀參選者應加快腳步開除黨籍，為維護黨團結及安撫黨員情緒，縣黨部昨召開評議委員會，依紀律評議裁決條例第12條規定予以除名處分，決議開除違紀參選者黨籍。

林沐惠說，開除黨籍名單中有張花冠欽點的子弟兵違紀參選，如趙麗娜和在縣府任職的秘書莊竣傑，甚至許多黨員抱怨指縣長破壞黨的團結，難道沒有違反黨紀嗎？

張花冠說，趙麗娜參選的第三選區（溪口、大林、梅山），原本是要開放參選，也有可能5席全拿，現在提名3個，還提名「我都不認識的人」，張花冠說，趙麗娜2次總統大選都大力幫忙，她也有可能當選，為什麼要先開除，萬一當選民進黨不是就多一席，她認為「不知道這在搞什麼」。