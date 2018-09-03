「戰機國造」邁步走 國軍明年派員赴美訪科研單位

為了奠基「戰機國造」能量，國軍明年將首度派員赴美參訪相關研發機構，圖為我國F-16戰機。（軍聞社）

2018-09-03 22:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府推動「國防自主」政策，空軍戰力部分，除執行「高教機國造」外，也同時為「戰機國造」計畫鋪路。根據國防部明年度預算書顯示，國軍明年將編列45萬元預算，首度派遣6名代表到美國參訪、觀摩空軍研發機構，藉此「掌握並瞭解戰機研發技術能量」，此舉也象徵「戰機國造」前置工作，將跨出重要的一步。

國防部明年度預算書內容明確指出，軍方將派出6名代表參與此交流計畫，到美國參訪10天，主要到空軍研發機構參訪與觀摩。此次交流目標也明確陳述，將「掌握並瞭解戰機研發技術能量」，經由台美雙方研發人員交流機會拓展視野，同時就武器系統設計、軟硬體支援等議題實施研討，拓展前瞻科技交流，深化兩國空軍實質關係。

我國1999年完成最後一批次「IDF」經國號戰機量產工作後，已近20年未進行戰鬥機研製工作，因此，國軍先以「高教機國造」計畫，將採購66架「藍鵲」高教機取代現有AT-3高教機，同時也開始研究戰機引擎，盼日後能打造至少符合世界潮流的先進戰機。

我國為強化空軍「國防自主」能量，去年一月復編「空軍航空科技研究發展中心」，司職空防能量研發、概念設計、系統工程與監造管理等多項科研設計工作。而美國空軍則有「美國空軍研究實驗室」（AFRL），除研究作戰技術，亦規劃、執行科技計畫與預算控管。

不過，對於我方欲派遣的單位代表、欲參訪的美方單位，是否為上述單位等細節，相關人士皆不願進一步透露。＃