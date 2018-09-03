文化大學將開學 段宜康建議侯友宜：7年別向學生收租

國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者李雅雯攝）

2018-09-03 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的「文化大學大群館宿舍爭議」，上月隨著又昱公司解約暫時告一段落，文大日前也宣布，隨著學校即將開學，大群館200多位學生均已被安排至校內宿舍，新生的權益則未受影響。對此，民進黨立委段宜康在臉書建議侯友宜，乾脆就宣布「ex大群館（前大群館）」從這學期開始對學生7年不收租！

段宜康表示，2週後大學生要開始上了，又昱公司侯家不知道打算怎麼處理「ex大群館」？文大雖然和又昱公司解約，但柯市府幫侯友宜解套，讓「ex大群館」在含含糊糊的狀態下，可以繼續出租給學生，「不知道侯友宜打算怎麼向學生收租？」

段宜康指出，如果照市價收費，那這樣每間加起來一定沒有侯家向文大收得多，豈不坐實侯友宜藉文化大學的需求「大敲竹槓」？如果照文大向學生收的租金繼續收，那去年一年侯家就向文大收了超過2000萬元；如果都照文大的入住人數、收費標準，只能收到7百多萬，「不就更突顯侯友宜家族這幾年的暴利」？

他酸說，無論怎麼和學生簽約收租，還得考慮要不要每年漲5%，否則怎麼解釋對文大特別「照顧」？侯友宜向文大收了7年、每年都上漲5%的租金，賺也賺飽到溢出來了，因此他建議侯友宜，乾脆就宣布「ex大群館」從這學期開始對學生7年不收租吧！