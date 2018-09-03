傅崐萁批刁難簽證 AIT附官網籲申請者做好功課

花蓮縣長傅崐萁今天痛批AIT要求申請簽證補件是刁難，還嗆說以後也「不屑再到美國」。AIT表示，簽證官裁決簽證無涉政治，並附上官網，呼籲申請者了解合格文件需求。（記者黃耀徵攝）

2018-09-03 14:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁上週因未能成功申請簽證，取消赴美。傅崐萁今天在立法院召開記者會，痛批美國在台協會（AIT）要求補件是刁難、拒絕提供，「憑什麼審查我的資料？」還嗆說以後也「不屑再到美國」。AIT今天對此表示，簽證官裁決簽證無涉政治，所有申請人在法律下都是平等的，並附上官網，呼籲申請者了解合格文件需求。

傅崐萁原規劃於8月25日帶著花蓮縣府3分之2的一級主管，前往美國洛杉磯與天普市簽署姊妹市締結合作意向書，並參與全美台灣同鄉聯誼會第41屆年會，發表專題演講。同行成員包含國民黨立委江啟臣、王育敏、李彥秀等人。

但傅崐萁申請訪美簽證時，因AIT要求補充舊護照與官司文件英文譯本等資料，傅崐萁認為其是刻意刁難，且「背後有黑手」，最後取消赴美。傅崐萁今天在立法院召開「真假台旅法？AIT打臉川普？」記者會，批評AIT與美國，「憑什麼審查我的資料？」並揚言以後也「不屑再到美國」。

AIT今天對此表示，AIT不會評論個案。不過同時也說明指出，AIT每年處理成千上萬的簽證申請，在法律之前，所有簽證申請人都是平等的。而任何在美國或台灣有犯罪紀錄的申請人，在申請簽證前，都必須提供不起訴證明的相關司法文件，一般而言此類文件也需以英文提供。

此外，AIT也說，簽證官裁決簽證無涉政治（do not ask about or consider political affiliation）。AIT也鼓勵簽證申請人可以從AIT官網上的公告，清楚了解準備申請的簽證類型所需的合格文件項目。

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