台灣就是台灣！東奧正名公投遞交逾52萬份連署書

為能順利公投綁大選，2020東京奧運台灣正名行動小組等團體，今（3）日向中選會遞交52萬6688份公投連署書。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-03 09:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為能順利公投綁大選，2020東京奧運台灣正名行動小組等團體，今（3）日向中選會遞交52萬6688份公投連署書，並強調「台灣就是台灣」不是中華台北，支持以台灣名義參加東京奧運。

前奧運國手紀政表示，要感謝每一位參與連署的朋友，你們的連署都是非常珍貴，有很多國內外人士都非常支持東京奧運正名台灣，讓台灣聲音可以傳到國外去，最重要是不要忘記11月24日九合一大選，一定要衝破四分之一公投門檻。

「台灣就是台灣！」時代力量立委黃國昌指出，東奧正名的公投連署書，絕對與其他公投連署不一樣，國民黨的公投連署有超過2%「幽靈」連署，東奧正名台灣隊是台灣真正NGO力量的公投連署。

公投共同發起人之一、前台南市長張燦鍙提及，52萬多份公投連署展現了要在國際上努力的意志，感謝民眾對連署活動出力，在政府不支持下，民間爆發非常強大力量，展現支持以台灣名義站在國際的意志，也展現了台灣人的意志。