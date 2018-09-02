竹市「車輪牌」失靈？國民黨里長提名 降幅達6成

竹市「車輪牌」失靈？國民黨里長提名降幅達6成，香山區更無人扛黨徽出征。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-02 14:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年底選戰上週登記截止，新竹市長林智堅挾高滿意度及亮眼政績，外溢效應除擴及議員選舉更牽動基層里長，上屆國民黨全市122里提名49位里長，今年驟降為僅剩20人，降幅度近6成，林智堅家鄉香山區更無人以國民黨籍參選。地方人士指出，除國民黨招牌不再是鐵票保證，更顯示香山人情義相挺，全力支持出身在地的香山子弟林智堅。

林智堅上任以來成功爭取超過109億元經費投入建設，身為香山子弟的他，在香山也投入逾38.8億元經費打造「有感建設」，其中光是交通建設就超過14.6億元，另也擘畫不少觀光新亮點，例如青青草原、賞蟹步道等，而剛啟用的香山親子館更是成功擄獲在地年輕爸媽的心。林智堅政績獲肯定，也深獲故鄉里長支持，反映在年底選舉上，上屆選舉國民黨在香山提名5人、當選2人，此次則無人代表國民黨參選。

此外，上屆國民黨共提名49位參選里長，據了解，雖然國民黨新竹市黨部事前發出26張推薦書，但最後剩下20人掛黨徽參選，多名深耕在地、服務扎實的現任國民黨里長，此次均改以無黨籍披掛上陣，國民黨里長提名人數下降幅度近6成。

「國民黨徽已不再是鐵票保證！」關埔地區幾名原是國民黨籍的里長私下表示，里長是選能服務的人、不是選哪個黨，加上現任市長林智堅對里長所提的建議多給予協助，因此不會想再掛「國民黨」籍爭取連任，也擔心掛國民黨籍會被貼標籤，真正能幫里民服務「卡實在啦！」

此外，也有眷村鐵票區的里長說，以前掛國民黨參選里長穩當選，但現在時代不同了，眷村二代、三代的黨派色彩較淡，掛國民黨籍參選，已不再吃香，因此才會選擇以無黨籍身分參選，希望擴大服務層面，再者掛國民黨籍參選還要繳保證金，對基層里長來說並不是鼓勵性質，才會改以無黨籍身分參選。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟日前受訪表示，國民黨年底提名下屆里長人選比例雖比本屆少，但他強調多數里長還是國民黨員，檯面上雖未掛黨徽參選，但仍會參與造勢活動。