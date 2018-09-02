全力贏回新北！蘇貞昌與36黨籍議員聯合競選

民進黨新北市黨部今天上午舉行聯合競選記者會，邀請新北市長參選人蘇貞昌及黨籍議員參選人共同出席造勢，展現團結勝選氣勢。（記者賴筱桐攝）

2018-09-02 10:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市黨部今天上午舉行聯合競選記者會，邀請新北市長參選人蘇貞昌及黨籍議員參選人共同出席造勢，展現團結勝選氣勢，希望年底選戰發揮「母雞帶小雞」、「小雞拱母雞」的精神，全力「衝衝衝」，贏回新北市。

新北市黨部主委余天表示，「這是歷年來民進黨在新北市最團結的一次」，新北市黨部出資400萬元，中央黨部補助400萬元，共同促成聯合競選造勢，希望年底選舉「市長贏、議員全壘打。」

余天說，36位黨提名的議員參選人都已經溝通協調，配合蘇貞昌的競選團隊，「他（蘇貞昌）怎麼說，我們怎麼配合。」

蘇貞昌表示，民進黨一直就是一個民主團結的政黨，平常都尊重大家的意見，當黨做了決定，大家就團結一致，爭取為人民服務的機會，民進黨一路走來都是如此，只有團結才能勝利。

民進黨選對會召集人林錫耀指出，新北市絕對是年底選戰的焦點，「團體比個人重要」，他感謝余天一一拜會黨提名的議員參選人，逐一懇談、溝通，取得全數議員參選人同意參加聯合競選，在強大的母雞蘇貞昌帶領下，可望發揮「母雞帶小雞、小雞拱母雞」的精神，贏得勝選。