他嗆楊偉中死「天命難違」 網友怒轟：你還像個人嗎？

不當黨產處理委員會委員楊偉中，帶家人到庫克群島旅遊，為救起溺水女兒不幸溺斃。（資料照）

2018-09-01 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會委員楊偉中，帶家人到庫克群島旅遊，為救起溺水女兒不幸溺斃。全國公務人員協會理事長李來希說，楊偉中生前屢屢在政論節目上痛批軍公教，指「恩將仇報」已不足以形容對楊的感受，「天道好還，藜民可欺，天命難違」。網友則認為，李來希的言論太超過，「好人不長命，禍害遺千年」、「你還像個人嗎？」

李來希在臉書上表示，楊偉中過去身為國民黨發言人，卻幾乎每天在批判國民黨，是一個典型的不義之人，也是一個不義的叛將。李來希說，過去年金改革期間，楊偉中在政論節目上沒有對軍公教沒有一絲一語好話，與他同台時，極盡諷刺軍公教，「我軍公教人員與他無冤無仇，反而屢屢助其夫婦，恩將仇報已不足以形容我對他的感受，天道好還，藜民可欺，天命難違。於今，只望尚存世間方義之人，引以為戒！」

網友認為，李來希的言論太不厚道，「關你屁事！你今天晚餐又吃啥了」、「先有人性再談政治，你像個人嗎？」、「這才是令人作嘔」、「真的能這麼噁心啊！」、「7月還沒過完，做人做事要憑良心啊」、「投降中共的叛將們怎不敢嘴」、「禍害遺千年」、「社會自有公斷，何必此時在人家親友的傷口上灑鹽，沒品」、「楊是一個值得尊敬的人」。