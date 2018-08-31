台東市名勝鯉魚山變陰森 阿楷要點亮

2018-08-31 10:19

［記者黃明堂／台東報導］台東市鯉魚山曾經是人滿為患的名勝，也是地標，但沈寂了20多年，入夜陰森。民進黨台東市長參選人洪宗楷今天發表「感光城市‧亮點再造」政見，希望將點亮鯉魚山，重現過往風華。

洪宗楷說，鯉魚山地底曾挖出史前文物，地面忠烈祠原是日治時代神社，國民政府來台後打掉，加蓋為忠烈祠，這座山從史前到現代，保留了完整歷史，他希望找回在外的史前文物，與地面遺跡做完整展示。

他說，鯉魚山曾經是觀光名勝，人潮洶湧，但已不復見，到了夜晚黯淡，因為還有納骨塔，更顯陰森，山下鐵花新聚落的繁華相形遜色。

他說，一座鯉魚山含蓋縣政府、市公所、林管處、國防部等，共有8個權責單位，管理事權的不清，連一盞路燈的維修，都互踢皮球，缺乏管理規劃使得被埋沒，設施老舊毀損處處殘破。

他提出點亮鯉魚山政見，透過「光環境的營造」運用適當的光點綴鯉魚山上的建築、廟宇、步道與歷史遺構，以光影的設計重現鯉魚山的自然空間和文化底蘊，與在地環境、景觀、文史與生活連結，讓夜晚變得更舒適更安全，並規劃「夜間市集」，與鐵花新聚落連線，吸引人們前來休憩與欣賞台東市夜景。

針對白天的鯉魚山，可設立「長者照顧資源中心」，提供簡易的長者健康照顧服務。此外，鯉魚山也是自產自銷農民的聚集地，因此打造「農民市集」，提升攤商的銷售。