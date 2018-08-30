黨產會委員楊偉中 驚傳在庫克群島溺斃

黨產會委員楊偉中驚傳在太平洋庫克群島渡假期間，為了救小孩溺斃身亡，享年47歲。（資料照，記者劉信德攝）

2018-08-30 23:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會委員楊偉中今天在太平洋庫克群島渡假期間，為了救泛舟不慎溺水的女兒，不幸溺斃身亡，享年47歲，家屬希望低調處理。

據了解，楊偉中與妻子陳以真、女兒三人至南太平洋島國渡假，溺水意外發生在當地時間下午5時左右，庫克群島警方完成初步筆錄。家屬隨後帶著楊偉中遺體搭機前往庫克群島首府拉羅湯加，預計在該地停留，尚未確定何時前往紐西蘭。

我國駐紐西蘭大使已於第一時間聯絡駐奧克蘭辦事處同仁密切注意，將協助家屬送死者遺體回台。

政治大學台灣史研究所畢業的楊偉中，過去參加過野百合學運，擔任過中央廣播電台副總台長兼新聞部經理、國民黨發言人、文傳會副主委，2016年他離開國民黨，轉而加入行政院黨產會行列。

據了解，他8月才剛去南韓光州事件地進行轉型正義活動參訪，回台後在8月24日搭乘班機，經香港轉機飛往紐西蘭奧克蘭，轉往太平洋上的庫克群島渡假。

楊偉中27日在臉書發文指出，「在庫克群島，讀庫克船長剛剛好」，並拍了一張有「藍色緯度–勇探庫克船長二百年軌跡」、「了不起的圖帕伊亞」二本書的照片分享。

8月30日，楊偉中在庫克群島艾圖塔基島（Aitutaki）打卡，他發文寫道「沒有順暢的網路、沒有電話，要在這個南太平洋的小島和潟湖，渡過四天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活。」

對此，黨產會主委林峯正表示，他約在今日傍晚得知楊偉中消息，最清楚這件事的人應該是他的妻子陳以真，黨產會是被動得知，無法證實是否正確。

外交部指出，因當地位處偏遠離島，又有時差，當地已是半夜，倘有相關資訊會適時對外說明。

相關報導請見：

半月前才放閃陳以真 楊偉中救起愛女自己卻溺斃

黨產會委員楊偉中驚傳在庫克群島溺斃身亡。（記者陳鈺馥翻攝）

陳以真出身耐斯集團，曾在電視台擔任主播，在2006年嫁給當時仍是工運人士楊偉中曾轟動一時。（資料照）