半月前才放閃陳以真 楊偉中救起愛女自己卻溺斃

2018-08-31 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳於太平洋庫克群島渡假期間，為了救小孩溺斃身亡，令人鼻酸的是，楊偉中於本月中還曾在臉書上PO出自己妻子、曾任年代新聞主播的陳以真的照片放閃，沒想到如今卻傳出意外。目前家屬帶著楊偉中遺體搭機前往庫克群島首府，尚未確定何時抵達紐西蘭。

政治大學台灣史研究所畢業的楊偉中，過去參加過野百合學運，擔任過中央廣播電台副總台長兼新聞部經理、國民黨發言人、文傳會副主委等職，他是在本月24日搭機，經香港轉機飛往紐西蘭，前往太平洋上的庫克群島渡假，不料30日卻為了救不慎落水的女兒，才會不幸溺斃。

據《ETtoday》報導，目前楊偉中女兒平安無虞，妻小已先行返抵拉羅湯加（庫克群島首府）。《蘋果日報》報導則指出，有黨政高層悲痛地表示，在勞動部次長蘇麗瓊請辭後，楊偉中「有很多人推薦、很多人肯定」，原本是決策圈考慮接任重要人選之一，無奈卻傳出這樣憾事，令人唏噓。

楊偉中的妻子是耐斯集團愛之味公司副總經理陳鏡堯之女陳以真，曾任年代新聞主播。在本月16日楊還曾在臉書上發文放閃，表示自己曾與妻子聊到，小時候夢想能娶到像周慧敏的另一半，之後就收到對方傳來的照片，他也幽默地將妻子和周慧敏的照片合成，甜蜜對陳以真喊話「今天這個共同的日子，還是來祝彼此、祝大家節日快樂，更感謝一路走來相扶持。」

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