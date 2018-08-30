「叔公祖」禮讓「曾侄孫」 許氏、李氏宗親展現泱泱風度

金門李氏宗親會理事長李金贊（中）今天見證李有忠（左）把參選金城鎮長機會，「禮讓」給李誠智（右）。（由金門李氏宗親提供）

2018-08-30 23:09

〔記者吳正庭／金門報導〕參選聲中好典範！繼許氏宗親在選前開整合之風，金門第2大姓李氏宗親會今天展現團結、溫馨的氛圍，有意參選金城鎮長的李有忠以「叔公祖」輩分宣布「禮讓不參選」，把機會讓給準備從議員轉換跑道的李誠智，並投入輔選，讓李誠智聲勢看漲。

特別的是，李、許兩位禮讓人，都是「叔公祖」級的長輩。

「宗親」在金門仍有左右選情的實力，想要在一級戰區金城鎮拿下鎮長寶座，參選人務必爭取宗親支持；金門李氏宗親會理事長李金贊召開臨時理監事會議，達成共識，邀集李有忠、李誠智共同宣布「李氏宗親大團結」。

李有忠說，雖然已默默耕耘很久，但基於宗親和諧的大局著想，主動表態「禮讓不參選」，未來會加入宗親會輔選行列，全力支持李氏宗親參選人。

李有忠建議，宗親會應建立初選協調機制，讓未來有心投入的年輕人，可以各自選擇戰場、分進合擊。

李誠智對於有忠「叔公祖」的禮讓相當感謝；他表示未來會加倍努力，不讓宗親失望。

金寧鄉代會副主席李開陣也說，自己轉戰古寧村長，也是原任資深宗長李朝金願配合禮讓，兩位禮讓人的風範氣度，令人欽佩。

金門許氏宗親會日前開此次選舉整合之風，有意參選金城鎮長的退役少將許乃權，展現泱泱大氣，也以「叔公祖」的輩分「禮讓」給比他年輕二十歲的許燕輝，讓支持者士氣大振。金門第二大姓的李有忠把機會讓給「曾侄孫」輩的李誠智，讓宗親火力一致，李誠智機會大增。

金門坊間對於許、李兩姓展現「揖讓而升」美德，在選戰還未正式登場前，都已給參選人加了不少分。