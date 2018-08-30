不滿資金被禁止處分 救國團先花錢印精美團刊轟黨產會...

2018-08-30 19:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕救國團不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，導致資金無法隨意動支，因而向台北高等行政法院提起「停止執行」訴訟。今開庭時，救國團律師為強調此事已造成急迫性損害，不斷質疑黨產會審查資金的速度與合理性，但不僅一一被打臉，甚至庭後還被民眾爆料花錢印製精美團刊來砲轟黨產會，「看起來好像沒那麼拮据！」

救國團委任律師今開庭時主張，今年8月27日向黨產會申請動支80萬元救災費用，但至今黨產會仍未核准，恐導致錯失救災時機，「救人如救火」，黨產會如此限制公益團體，恐怕非憲法保障人民精神之所在。

但黨產會律師團指出，救國團申請動用80萬元至今不過3天，行政單位當然需要時間作業，此外很難想像賑災會是靠單一單位，畢竟救災除了軍警外，還有紅十字會等組織，災民不會因為少了救國團這80萬元就有立即性的危險。

救國團另主張，因為資金動用都需要經過黨產會審查，造成民眾申請退費時沒辦法當場拿到錢，不滿情緒全發洩在救國團的工作人員身上，足認黨產會的處分已對救國團造成影響；但黨產會律師立刻駁斥，強調相關退費預算是由救國團預先提出，經審核通過後一次撥用，事後救國團再補單據，因此民眾還是可當場拿到錢。

最後，救國團表示先前曾向黨產會申請動支全團各單位營運經費4.3億元，但黨產會卻僅准許其中5055萬元，已影響團務運作；黨產會則表示，該5055萬元是較有急迫性的項目，當初還是黨產會擔心救國團團務受影響，而「主動」聯繫救國團優先申請該5千多萬元，且其餘款項還在審查中，也沒有不准動用。

庭後法官要求雙方於7日內各自補陳有利資料，全案候核辦；但對於救國團不滿資金動支事宜，卻有民眾爆料，指救國團還能花錢印製精美團刊，內文最晚收錄到8月16日的文章，顯是近日才印好，質疑救國團的資金其實「沒那麼拮据」。

一名黨產會委員庭後受訪時也指出，針對救國團的資金動支申請，只要沒有什麼大問題，黨產會幾乎都會准予使用，若救國團真的因為黨產會的處分而受到急迫性影響，「應該提得出更血淋淋的案例吧？」