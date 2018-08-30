侯友宜「跑起來」登記 向老婆甜蜜喊話

國民黨新北市長參選人侯友宜，率同支持者前往新北市選委會登記參選。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-30 12:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午11點前往新北市選委會辦理登記，侯友宜帶著競選團隊以小跑步進場，他說，「要讓新北市跑起來甘那飛（台語），越來越好」。相較對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌與太太詹秀齡一同出席，侯友宜則向老婆甜蜜喊話：「某ㄟ，我來登記了，你安啦！我會更打拚。」

為何用跑步進場？侯友宜表示，新北市多年來打下好的基礎，他要帶著年輕朋友與時俱進，讓新北市「跑起來飛」，越來越好，創造更大的榮景，所以他帶著年輕朋友，大家一起為新北市跑起來，一起努力、一起加油。

侯友宜也向蘇貞昌喊話，這場選舉是他和蘇貞昌人生不一樣的戰場，希望以「君子之爭」的風度，大家和選民報告政策，讓選民做決定，「用正向的力量、用正氣來對決，這是一個態度」，希望未來的選舉不要有抹黑、奧步，坦蕩蕩面對這場光明磊落的選舉。

侯友宜說，今天要來之前有跟太太報告，「太太，我來登記了，我會繼續拚、繼續努力，我一定會擔起來，大家心連心，一起作戰」。

侯友宜表示，競選團隊的年輕朋友是他這段時間最重要的戰友，就像過去辦刑案一樣，都是一個團隊，所以他帶著戰友一起來，「老婆永遠都是在後面給我最大的支持。」他說：「某ㄟ，我來登記了，你安啦！我會更打拚，你安啦！某ㄟ你放心，我會更認真，不會辜負你的期待。」

前國民黨主席洪秀柱也陪同新北市議員參選人唐慧琳辦理登記，侯友宜巧遇洪秀柱，兩人只有簡單寒暄，沒有熱絡互動。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜以跑步進選委會登記，他說要讓新北市跑起來飛。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜以跑步進選委會登記，他說要讓新北市跑起來飛。（記者賴筱桐攝）

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜今天以跑步進入新北市選委會辦理登記。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜今天以跑步進入新北市選委會辦理登記。（記者賴筱桐攝）

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