侯友宜「跑起來」登記 向老婆甜蜜喊話

國民黨新北市長參選人侯友宜，率同支持者前往新北市選委會登記參選。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-30 12:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午11點前往新北市選委會辦理登記，侯友宜帶著競選團隊以小跑步進場，他說，「要讓新北市跑起來甘那飛（台語），越來越好」。相較對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌與太太詹秀齡一同出席，侯友宜則向老婆甜蜜喊話：「某ㄟ，我來登記了，你安啦！我會更打拚。」

為何用跑步進場？侯友宜表示，新北市多年來打下好的基礎，他要帶著年輕朋友與時俱進，讓新北市「跑起來飛」，越來越好，創造更大的榮景，所以他帶著年輕朋友，大家一起為新北市跑起來，一起努力、一起加油。

侯友宜也向蘇貞昌喊話，這場選舉是他和蘇貞昌人生不一樣的戰場，希望以「君子之爭」的風度，大家和選民報告政策，讓選民做決定，「用正向的力量、用正氣來對決，這是一個態度」，希望未來的選舉不要有抹黑、奧步，坦蕩蕩面對這場光明磊落的選舉。

侯友宜說，今天要來之前有跟太太報告，「太太，我來登記了，我會繼續拚、繼續努力，我一定會擔起來，大家心連心，一起作戰」。

侯友宜表示，競選團隊的年輕朋友是他這段時間最重要的戰友，就像過去辦刑案一樣，都是一個團隊，所以他帶著戰友一起來，「老婆永遠都是在後面給我最大的支持。」他說：「某ㄟ，我來登記了，你安啦！我會更打拚，你安啦！某ㄟ你放心，我會更認真，不會辜負你的期待。」

前國民黨主席洪秀柱也陪同新北市議員參選人唐慧琳辦理登記，侯友宜巧遇洪秀柱，兩人只有簡單寒暄，沒有熱絡互動。