盧秀燕陣營控餐會招待選民涉賄選 林佳龍回嗆：烏龍爆料！

2018-08-29 11:41

〔記者林良昇、張菁雅／綜合報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕競選團隊今指控，台中市長林佳龍在台中梨山地區以餐會型式免費招待選民，吃海陸大餐，違反選罷法每人不得超過30元的規定，涉嫌賄選，呼籲檢調主動偵辦，林佳龍也應主動公開餐會的明細和經費來源。

林：後援會自辦活動支持 無對價關係

中市長林佳龍表示，這是後援會自己辦活動表達支持，沒有對價關係，對方爆料擺烏龍。台中市政府新聞局長卓冠廷也呼籲盧秀燕團隊不要一再烏龍爆料，更不要因為選情告急，就打烏賊戰，這實非選舉與市民之福。

林佳龍說，想稍有常識的人都知道，後援會就是支持他的人組織起來，支持者自己辦活動表達支持，後援會都是競選團隊，有特定對象，與一般的請客、吃飯、送禮不一樣，所以對方擺烏龍，會成為笑話。

年底九合一選戰將屆，戰線不斷擴大，國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇、蔣豐懋、國民黨文傳會副主委王鴻薇今早在國民黨中央召開記者會，指控林佳龍涉嫌賄選。

吳皇昇表示，今年7月21日，林佳龍用公務行程前往梨山地區，參加後援會的成立大會，聚集300位地方選民，穿著林佳龍的競選背心、拿著競選旗幟，現場喊林佳龍當選的競選口號，免費招待選民吃海陸大餐，林佳龍還在現場拉票，涉及法院和檢調認定的期約賄選。

王鴻薇呼籲，檢調應主動偵辦，給社會大眾交代，也要求林佳龍公開該場餐會的明細和經費來源，民進黨中央應處理，不要包庇、縱容。

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  • 對於賄選指控，林佳龍表示，這是後援會自己辦活動表達支持，沒有對價關係，對方爆料擺烏龍。（資料照）

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  • 國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指控台中市長林佳龍團隊在梨山舉辦餐會，涉嫌賄選。（盧秀燕團隊提供）

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  • 國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指控台中市長林佳龍團隊在梨山舉辦餐會，涉嫌賄選。（盧秀燕團隊提供）

    國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指控台中市長林佳龍團隊在梨山舉辦餐會，涉嫌賄選。（盧秀燕團隊提供）

  • 國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指，有市府官員在臉書上發文，證實有舉辦餐會。（盧秀燕團隊提供）

    國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指，有市府官員在臉書上發文，證實有舉辦餐會。（盧秀燕團隊提供）

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