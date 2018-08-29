盧秀燕陣營控餐會招待選民涉賄選 林佳龍回嗆：烏龍爆料！

2018-08-29 11:41

〔記者林良昇、張菁雅／綜合報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕競選團隊今指控，台中市長林佳龍在台中梨山地區以餐會型式免費招待選民，吃海陸大餐，違反選罷法每人不得超過30元的規定，涉嫌賄選，呼籲檢調主動偵辦，林佳龍也應主動公開餐會的明細和經費來源。

林：後援會自辦活動支持 無對價關係

中市長林佳龍表示，這是後援會自己辦活動表達支持，沒有對價關係，對方爆料擺烏龍。台中市政府新聞局長卓冠廷也呼籲盧秀燕團隊不要一再烏龍爆料，更不要因為選情告急，就打烏賊戰，這實非選舉與市民之福。

林佳龍說，想稍有常識的人都知道，後援會就是支持他的人組織起來，支持者自己辦活動表達支持，後援會都是競選團隊，有特定對象，與一般的請客、吃飯、送禮不一樣，所以對方擺烏龍，會成為笑話。

年底九合一選戰將屆，戰線不斷擴大，國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇、蔣豐懋、國民黨文傳會副主委王鴻薇今早在國民黨中央召開記者會，指控林佳龍涉嫌賄選。

吳皇昇表示，今年7月21日，林佳龍用公務行程前往梨山地區，參加後援會的成立大會，聚集300位地方選民，穿著林佳龍的競選背心、拿著競選旗幟，現場喊林佳龍當選的競選口號，免費招待選民吃海陸大餐，林佳龍還在現場拉票，涉及法院和檢調認定的期約賄選。

王鴻薇呼籲，檢調應主動偵辦，給社會大眾交代，也要求林佳龍公開該場餐會的明細和經費來源，民進黨中央應處理，不要包庇、縱容。

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