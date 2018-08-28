不滿徐定禎與劉政鴻「結盟」 時代力量怒切割

2018-08-28 16:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨禮讓、無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎昨天登記參選，與國民黨籍前縣長劉政鴻「巧遇」，兩人握手同台，被外界解讀劉徐結盟。但與徐定禎保持友好關係的時代力量對此深表錯愕，認為劉政鴻過去惡政斑斑，而且是地方派系惡鬥的代表人物，徐定禎不避諱與之同台，令人失望，宣布候選人將「切割」徐定禎，不再與徐陣營有任何互動！

徐定禎則回應，自己無黨無派，因此更能廣納各方人才，選戰起步之重在於整合各派系。他也直言，雖然劉政鴻頗有爭議，但也不可完全抹滅政績，至今仍有許多縣民對他推崇備至，未來也不排斥再同台或合作；對於時力揚言拒絕互動，徐定禎則表示尊重。

劉政鴻昨天陪同苗栗第五選區議員參選人張淑芬登記，正好與登記參選苗栗縣長的徐定禎「不期而遇」，劉政鴻並未公開表態立場，卻站在徐定禎身旁，大談「好縣長」應有的條件，再加上劉政鴻與現任國民黨縣長徐耀昌不合，此舉被外界解讀是「技巧性站台」、棄自家人挺徐定禎。

而時代力量縣議員候選人曾玟學、宋國鼎發表共同聲明，直指劉政鴻過去拆大埔、債台高築等行徑，且深感苗栗長期為地方派系把持，原以為代表地方在野力量的徐定禎派系立場較淡，也曾支持地方公民運動，因此對他抱有期待。

但兩人痛批，徐定禎一邊與民進黨合作、另一方面卻與劉政鴻同台結盟，等同是讓劉的政治派系借屍還魂，如此條件交換做法令他們無法接受，表明從此將不再與徐定禎合作。