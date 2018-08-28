賴揆9月起「百工百業」全台助選 搶救彰化打頭陣

2018-08-28 16:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕兼任民進黨主席的總統蔡英文與總統府秘書長陳菊7月底起參與民進黨各縣市授旗誓師活動，全台走透透團結支持者。9月開始，黨內天王、行政院長賴清德也將投入民進黨「百工百業」造勢選舉活動，9月1日由全黨傾力搶救的彰化縣打頭陣，邀集地方社團、公協會參與，賴揆也會在第一線宣傳政績，爭取社會力支持中央及地方政府施政方向。

民進黨預計在14個縣市舉辦百工百業社團大會，每場將有2至3千人參與。除了有蔡英文、賴清德、部會首長、政務官等出席致詞，宣傳政績也拉抬各縣市候選人外，每場活動也會邀政績受惠者與社團見證政府施政，訴求「挺改革，支持政府」。

百工百業社團大會規劃9月起自10月初舉辦，14縣市包括彰化（9/1）、苗栗（9/2）、台北（9/3）、嘉義市（9/8）、嘉義縣（9/8）、雲林（9/8）、新竹縣（9/9）、新竹市（9/9）、台東（9/15）、台南（9/16）、高雄（9/16）、宜蘭（9/26）、南投（9/30）、新北（10/6）。

百工百業社團大會由各縣市小英之友會與各地社團聯合舉辦，聯繫動員地方組織、4大社團等。小英之友會則為蔡核心幕僚洪耀福2011年起籌組，替蔡英文連結社會力。百工百業活動動員情況，也是蔡英文2016大選後，對地方社團的號召力及組織力是否延續的指標。