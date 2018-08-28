台中市議員登記 新人扮女超人、穿布農族服吸睛

2018-08-28 15:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員選舉登記熱烈，今日現任及新人搶登記，為搶曝光，民進黨籍參選山地原住民市議員的邱孟玲穿上布農族服登記，親民黨籍邱于珊更穿上超人裝，扮「全能超女」，在登記現場中超吸睛。

台中市市議員登記第2日，登記現場搶搶滾，在眾多陣營人群中，有不少參選新人有備而來，參選北屯區市議員的邱于珊穿上神力女超人裝、披著紅披風登記，4年前曾參選市議員，今年再戰江湖，盼以「全能超女」形象挺身而出服務市民。

至於獲民進黨徵召參選第17區山地原住民的邱孟玲，是布農族原住民，特地穿上布農族服登記，平時擔任族語教師的她，在台中居住30年，因今年台中市山地原住民議員席次增一席，她在族人託付下，決定參選為原住民爭取權益。

至於國民黨尋求連任的市議朱暖英則在媽媽親子團陪同下大手牽小手登記，她說，台灣生育率低，但政府鼓勵生育之餘相關配套不足，她在親子團陪同登記就是訴求要給下一代快樂、健康的未來。

從中西區基層服務多年出身的民進黨立委黃國書，則率領黨提名的現任市議員江肇國及新人市議員參選人黃守達聮合登記，宣誓「團結中西區，民進黨兩席提名全上」之決心。

江肇國指出，4年前他以新人之姿也獲黃國書協助，得以進市議會為大眾服務，盼今年和黃守達聯合競選，團結打拚為中西區民眾爭取更多建設。

黃守達則表示，非常榮幸能和江肇國一起聯合登記、競選團結是民進黨的傳統，合作是中西區的文化，期望能延續這樣的傳統，攜手進議會服務。

國民黨籍現任市議員包括李中、楊正中等人，也搶在今日完成登記。