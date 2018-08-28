選舉登記第2日 謝文進登記參選新竹市長

2018-08-28 10:25

〔記者王駿杰／竹市報導〕今天是年底選舉參選人登記第2日，新竹市長方面，現任議長謝文進在全體新民意問政聯盟市議員陪同下，以無黨身分完成登記。

議長謝文進今天在全體新民意問政聯盟成員、共8名市議員陪同下，與支持者舉起旗幟浩浩蕩蕩前往選委會登記，展現勝選氣勢。特別的是，已連任多屆，未獲提名的民進黨資深市議員鄭正宗今也現身，以無黨籍身分完成市議員登記，更與新民意問政聯盟市議員站在一起力挺謝文進。

民進黨新竹市黨部主委翁枝弘指出，對於鄭正宗登記參選市議員，黨部深感遺憾，將依規研議處理。

鄭正宗說，他以民進黨身分當了6屆市議員，但本次選舉，民進黨黨部原本都已經內部協調好，以支持現任議員為優先，但黨部卻未經過他本人的徵詢，就逕行宣布西區市議員由誰來參選，讓他非常失望，他希望這次選舉，民眾能擦亮眼，支持真正了解竹市的謝文進。

謝文進說，他希望新竹市更好的初衷不曾改變，但竹市正面臨「治理、信任、建設」3大市政危機，這些危機必須結束，他對市民的承諾，就是「政治歸零、建設新竹、百業興旺、市民平安」，他參選市長是來承擔責任、解決問題的。

謝文進指出，他若擔任市長，將推動各項幸福城市願景工程，包括「城市規劃、交通建設、舊城再生、觀光旅遊」等市政工作，我要用這4大市政支柱，復甦基層經濟，讓景氣良性循環，創造更多就業機會。另外，他還會加強加強銀髮樂齡族群的福利照顧、減輕年經家庭養育教育的壓力。

今天完成登記的新民意問政聯盟市議員共有7名，包括許修睿、余邦彥、羅文熾、許文棟、陳清全、黃美慧、陳啟源，吳國寶已於27日先行登記。