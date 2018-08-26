陳學聖新北取經 憂桃園建設落後「看不到新北市的車尾燈」

陳學聖（左4）前往新北向朱立倫（左3）取經，一起參觀看捷運、安置宅工程。（陳學聖服務處提供）

2018-08-26 20:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人立委陳學聖今日拜會新北市市長朱立倫聽取捷運三鶯線統包工程簡報，並參觀北大特區站旁的北大隆恩安置宅。陳學聖說，朱立倫的政績有目共睹，相信新北市市民都能感受到新北市的繁榮，反觀桃園市，雖然也是直轄市，但各項工程建設牛步，再這樣下去跟新北的差距會越來越大「看不到新北市的車尾燈」。

陳學聖表示，捷運是解決城市交通、改善城市環境、促進城市繁榮的重大工程，三鶯線銜接桃園市綠線捷運八德大湳站只有3.8公里的距離，很可惜截至目前為止，桃園的綠線捷運還沒有任何的動工跡象。

陳學聖比較新北、桃園指出，新北三環三線的核定期程比桃園快了一年左右，而且105年動工，如今總工程進度已達23％左右，而整個工程是採用機電工程統包的，讓工程進度提前1至2年，預計112年就能完工。

再者，像是新北捷運通過的鶯桃路只有20公尺路寬，在這麼狹小空間裡，能有完善的交通規畫及疏導，很值得效法。另外，捷運與土地整體開發，回饋民眾的做法相當值得桃園參考。

針對社會住宅部分，陳學聖也說，桃園目前只完成225戶，鄭文燦上任前高喊的2萬戶只是一個口號，踏實比較重要。新北市已經完成5619戶，還將合宜宅結合派出所、長照中心，是很好的構想，希望桃園的合宜宅也能是各年齡層安居的場所，桃園有很多國有土地，未來要更努力。

陳學聖轉述，朱立倫在擔任桃園縣長就提出三環三線連結捷運綠線的規劃，雖然桃園綠線捷運核定時間比新北市晚，但既然已核定，執行的效能就很重要，朱期待他當選市長之後，能急起直追。

朱立倫也告訴陳學聖，目前新北市合宜宅的完工數量是六都第一，108年完工戶數預計超過7000戶，會持續和陳學聖分享這方面的經驗，讓桃園跟上腳步，早日與新北及台北成為大台北生活圈的一份子。