中國又打壓 去年曾要求西班牙大學取消「台灣文化日」

2018-08-26 20:19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國蠻橫打壓台灣事蹟又一樁！西班牙薩拉曼卡大學去年10月舉辦「台灣文化日」系列活動，卻遭中國駐西班牙大使館事後發函抗議，要求取消相關活動，並要該校遵守「一個中國原則」，導致活動規模受影響。對此，我外交部抨擊，中國外交部門對台攻擊「已近失控狀態」，呼籲國際共同對抗中國干涉學術自由、強行輸出威權意識形態。

西班牙籍學者鄭夏霓本月25日在個人推特（twitter），公布中國駐西班牙大使館教育組去年10月發函給薩拉曼卡大學的函文內容表明對「台灣文化日」感到不滿，也不樂見這活動被台灣官方用於「政治性宣傳」，這將影響該校與中國的良好關係。

此函文除要求該校取消「台灣文化日」，也要薩拉曼卡大學遵守「一個中國原則」。根據我外交部了解，該校接獲抗議後，導致「嚴重影響後續系列活動及宣傳工作」。

對此事件，外交部抨擊，中國持續打壓我國際活動空間，甚至染指歐洲歷史悠久的高等學術殿堂，蠻橫阻止台灣參加旨在分享多元價值的學術文化交流活動，表達強烈不滿及嚴厲譴責。

外交部還引用中國國家主席習近平今年三月在中國兩會的談話批評，習曾做出「兩岸心靈契合」的莊嚴宣示，但中國外交部門竭盡所能，全面打壓台灣外交空間，醜陋的做法不僅傷害台灣人民情感，激發人民對中國的憤怒甚至仇視，也讓兩岸關係背道而馳，公然違背習近平的宣示。