照顧受災民眾 政院：淹水補助每戶加發2萬

總統蔡英文關心南台灣淹水災情，昨南下嘉義布袋鎮涉水勘災。（記者曾迺強攝）

2018-08-26 07:15

總統嘉義縣勘災 賴揆先後到嘉義縣等4縣市勘災

〔記者李欣芳、吳欣恬、洪瑞琴／綜合報導〕熱帶性低氣壓挾帶暴雨造成中南部嚴重淹水災情，行政院決定對符合條件的淹水戶加碼補助，賴清德院長昨在勘災時除向災民致歉外，並宣布受到淹水之苦的一般民眾，政院將給予每戶2萬元救助金。

住家淹水50公分以上 發放救助金

目前對住家淹水50公分以上的住戶，台南市、嘉義縣、雲林縣是每戶補助5千元救助金，高雄市則是補助1萬5千元。行政院副發言人丁允恭說明，基於照顧受災民眾，行政院將額外再補助每戶2萬元救助金，所需財源由行政院第二預備金支應。

另外，豪雨也造成中南部農業嚴重損失，農委會昨初步統計，全台農損3.69億元，其中以嘉義縣受損最嚴重，農委會依「農業天然災害救助辦法」公告嘉義縣、台南市、雲林縣、高雄市及屏東縣等5縣市為辦理現金救助及低利貸款地區，今天起至9月4日，受理受災農民申請現金救助及低利貸款。

農損3.69億 嘉義等5縣市災害救助

關心淹水災情，總統蔡英文昨前往嘉義縣勘災，賴揆更先後前往嘉義縣、雲林縣、台南市與高雄市4縣市勘災，他並向所有水災受苦的民眾致歉表示，過去他擔任台南市長參與治水工作，現在擔任行政院長，負責推動所有政務，因此過去、現在治水的成敗，由他一肩扛起，所有的責難到他為止。

賴揆表示，對受到淹水之苦的一般民眾，行政院給予每戶2萬元救助金，請各縣市政府、鄉鎮公所及村里長協助彙整資料申請補助。受淹水影響的住戶，視情節可得到租稅減免；房屋如需重建，也可得到利息補貼。

賴揆道歉 「所有責難到我為止」

台南市政府昨也公布救助措施，符合住屋因水災淹水達50公分以上且有居住事實現住戶（不限設籍），以1門牌為1戶計算，可在10天內向區公所提出申請，經公所勘查符合標準者，每戶將發給5千元救助金；市府也解釋，淹水深度是中央統一標準，且淹水救助屬生活急難救助，非財產損失的填補，因此不宜破例降低申請門檻標準。