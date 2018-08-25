出席六都電競賽 柯文哲為亞運台灣隊加油

2018-08-25 15:37

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲今下午出席「2018六都電競爭霸戰」總決賽。柯致詞時強調，站在輔導電竟產業的角度，今要將電競納台北市教育盃的資通訊大賽；柯現場也表示，明天開始一連3天亞運會電競項目競賽在印尼登場，台灣也有參加，祝福台灣隊旗開得勝。

柯文哲致詞時表示，電競比賽正在全球各地興起，現在全世界看電競比賽收視人口已經超過ＮＢＡ、大聯盟等；由統計數字來看，2017年台灣常態在看電競比賽人次也超過170萬人。

柯還打趣笑說，每年在北市舉辦的「英雄聯盟世界賽」電競賽場場都爆滿，自己曾去看過一次，但都看不懂在演什麼，不過現場年輕人都熱血沸騰。引來現場年輕人一陣大笑。

柯說，近年台北市不僅把電競視為比賽，也當作一個產業在經營，把它當作一個產業鍊從上到下，看北市有什麼可以幫助，只要民間先行，政府會支持。柯說，近年的努力包含第一步電競賽「正名」，市府也協助舉辦電競比賽，今年也交代了台北市教育局，要將電競項目納入每年舉辦的教育盃資通訊大賽，從政府的角度去促進產業發展。

柯也不忘提到從明天開始，一連3天亞運會電競項目將登場。柯說，自己看資料發現台灣也有代表隊參賽，「預祝台灣隊旗開得勝。」

致詞末，柯也幫台北隊加油打氣，笑說自己的隊呼很簡單，就喊台北，大家喊加油加油加油；還自嘲自己，「以簡單的心靈面對複雜的世界」，要台北隊簡單地把對手幹掉。