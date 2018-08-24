邱垂正：中國「銳實力的掠奪」 壓迫台灣屈從

2018-08-24 15:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會副主委邱垂正本週赴日韓交流，向日韓兩國相關機構、智庫等說明我國兩岸政策，邱垂正表示，中共當局2年多來共掠奪我5個邦交國，亟力阻撓我國有意義的參與國際組織，這絕非是台灣在國際上犯錯，中國大陸現在在世界各地所採行之「銳實力的掠奪」，無論是干涉各國內部事務，或是破壞國際市場秩序，均已造成全球局勢高度的不穩定，國際社會應注意及防範此一霸權勢力的擴張。

邱垂正在多場座談會指出，兩年多來我國致力於維護兩岸關係和平穩定的現狀，但中共當局卻處心積慮惡意改變現狀，包括一連串外交極限打壓，針對性軍事武力威嚇、片面中斷官方互動機制，升高台海緊張情勢等，以及近日奪我邦交國薩爾瓦多並建交，其意圖壓迫台灣屈從其政治主張，是惡意破壞台海及區域和平穩定的亂源。

邱垂正表示，近期兩韓透過和平對話有效降低韓半島緊張情勢，帶來東北亞和解與和平曙光，再次凸顯互利合作、溝通對話地化解爭議的世界潮流與普世價值，呼籲中國大陸應立即停止對我一再軍事武力威嚇、外交打壓及滲透分化，檢視其內部治理及對外政策出現誤判情勢的問題。

邱垂正此行除參訪日韓國會並拜會國會議員、也走訪東京大學兩岸關係研究組、日本智庫「笹川平和財團」，並與日本多位資深媒體論說委員進行茶敘溝通；韓國則訪問民主研究院、國防政策研究院、統一研究院、高麗大學台灣研究中心等學術機構與日韓相關兩岸政經專家學者，說明我國兩岸政策與努力，並進行意見交流。