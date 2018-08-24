小英缺席金門八二三活動 呂秀蓮要總統府說明

2018-08-24 11:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮今天召開記者會，分享她日前訪金門的感想，呂秀蓮表示，昨天（23日）是八二三戰役60週年，她去金門時很多民眾問她，總統蔡英文怎麼沒去？為何不請副總統陳建仁代表參加，盼總統府能說明。

呂秀蓮上午出席國家展望文教基金會、台灣民主太平洋聯盟舉辦的「823金門行，談台－中新關係」。她表示，蔡總統因為長途出訪剛回國，加上薩爾瓦多斷交，可能有很多事情在忙。

呂秀蓮說，有民眾問她，若蔡總統沒空，副總統陳建仁也可以代表蔡總統出席，但陳副總統昨天沒去，反而今天才要以私人理由去金門。

呂秀蓮說，她回應民眾，她不知道為何蔡總統不乾脆請陳副總統代表參加這麼重要的歷史活動，答案只有請總統府來回答。

呂秀蓮表示，台灣離金門有點距離，但最可怕的不是地理距離，是心靈距離，年輕一代不了解八二三砲戰，前幾天她在金門看到很多滿頭白髮、步履闌珊的老兵分別從不同地方到金門，他們都是砲火攻擊下的倖存者，心情一定很複雜，過去的犧牲、辛苦盼獲得後代的一點肯定。

呂秀蓮說，台灣太無情、太冷漠，當初若沒有金門，台灣會有今天嗎？這樣的八二三紀念日，三軍統帥不能參加，她希望請總統府做個說明，對金門人來講，這是很嚴重的情感上的傷害。

呂秀蓮表示，前總統陳水扁跟她主政時，花很多心思在金門和馬祖，當地民眾也點滴在心頭，假如國安團隊面對更多邦交國可能背離台灣時，卻輕忽金門、馬祖等固有領土，新政府到底是怎麼回事？

與會的前中科院長龔家政表示，他想問蔡總統，如果以現在國際政治環境，中國隨時可能武統台灣，台灣的骨氣是什麼？像是八二三炮戰的居民那樣，死守台灣，讓解放軍知道，台灣有這樣的人，就像抗戰時中華民國人的骨氣。如果金門變成和平中立的試點，兩岸的交流，也等於是和平新關係的開展。

呂秀蓮表示，和平不會從天而降，希望台灣人可以一起為台灣努力。中國侵犯很多國家自由航行權，如果我們可以讓台灣海峽中立，確保國際通行自由，一定會得到國際的支持。