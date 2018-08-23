團結挺丁守中？ 郁慕明怒轟國民黨「全面封殺新黨」

2018-08-23 22:08

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底台北市長選舉，新黨也提出市議員參選人，國民黨日前說，泛藍兄弟登山各自努力；丁守中陣營並釋出善意，說雙方互動不錯，自己跟新黨主席郁慕明是多年好友，還有輔選新黨市議員參選人行程。不過，新黨主席郁慕明今天在臉書上高調嗆聲，國民黨表面喊團結，私下不擇手段封殺新黨，這就是事實。

郁慕明說，市長層次國民黨要新黨團結支持丁守中，但回過頭來，卻在議員選舉全面封殺新黨，提名席次從不找新黨協調，就是看扁新黨。

郁慕明更嗆，新黨2016年不分區立委在台北市得票率有8％，是第三大黨，仍有一定的實力，國民黨卻完全不考慮新黨，提名都爆炸，不留任何與新黨合作空間，還好意思要新黨為國民黨「團結」。

郁慕明爆料，國民黨私下在選區內攻擊新黨，說詞之一竟是新黨王炳忠等青年被起訴，質疑國民黨附和民進黨，做台獨政府綠色恐怖打手。

郁慕明也質疑，國民黨中有人跑到對岸，頂著中國國民黨名號接受招待，去向大陸醜化新黨，居心叵測。

郁慕明更質疑丁守中的兩岸立場，直批丁守中傾中的立場並不明確。至於新黨曾公開說「有條件支持柯文哲」，郁慕明也說，這個條件便是柯市長是否能真正貫徹「兩岸一家親」；不過，柯只是「嘴巴親」，又去請教台獨教父李登輝，引起不少人疑慮。

郁慕明說，新黨不是專屬誰的尾巴黨，我們的最終決定，就從對新黨選舉最有利的狀況做選擇。