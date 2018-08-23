挨批「干政」 陳佩琪再度發文這樣說…

台北市推動輪狀病毒疫苗補助政策，市長柯文哲夫人陳佩琪遭質疑「干政」，甚至引來國民黨台北市長參選人丁守中批評。圖為陳佩琪（右）出席台北市輪狀病毒疫苗補助記者會畫面。（資料照）

2018-08-23 20:52

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市推動輪狀病毒疫苗補助政策，台北市長柯文哲夫人陳佩琪遭質疑干政，甚至引來國民黨台北市長參選人丁守中批評，陳佩琪氣到在臉書宣布「進入選戰模式」，今晚再度發文替推動輪狀病毒疫苗補助政策一事辯護，強調並未參與聯合醫院總院、衛生局和市長室的決策會議。

柯文哲自爆，台北市當初推動輪狀病毒疫苗補助時，是因為「陳佩琪每天在他耳邊唸，才提早用第二預備金支應補助費用」，導致陳佩琪遭質疑干政。

陳佩琪晚間於臉書發文說，台灣引進輪狀口服疫苗約十多年，她自身在和平婦幼參與施打疫苗的健兒門診也將近30年，敢自豪地說遇到嬰兒可以口服疫苗的年紀，自己一定不厭其煩地跟家長解釋，並提醒 是否有考慮自費讓幼兒服用。

陳佩琪指出，據統計，台北市的家長約5至6成願意讓幼兒自費服用，2至3成因經濟因素無法自費負擔，剩餘1至2成則是對疫苗有疑慮、或認為不需要、或沒人提醒而錯過時間。

而她服務的和平婦幼醫院本就是台北市感染的專責醫院，現在實施的台北市65歲以上老人肺炎鏈球菌疫苗注射計畫，就是經由感染科和胸腔科醫師所共同提出，上呈到總院核准後，再上報衛生局，衛生局核可後，最後送入市長室會議討論後拍板定案。

但陳佩琪說，輪狀疫苗費用高，和平婦幼醫院的兒科醫師都認為應全額或部分補助， 以減少年輕父母育兒負擔，同時也是因應少子化的好方案。輪狀疫苗補助計畫是經科內主治醫師討論定案後，跟肺鏈一樣，先上呈總院，再經衛生局和市長室會議討論後，去年4月開始實施，她除了剛開始參與科內討論，並未再參與後來總院、衛生局和市長室的決策會議。