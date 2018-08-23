蘇貞昌揭新北市府6大缺失 市府連發6新聞稿回應

2018-08-23 20:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人林淑芬、張宏陸今天召開「朱侯8年施政6大缺失」記者會，新北市府傍晚連發6篇新聞稿，呼籲蘇貞昌別再錯誤指控、惡意抹黑，浪費社會資源。

社會局表示，去年長照預算不論是退回金額或繳回比例，新北市都不是最高的，六都繳回金額最高的是高雄市5億多元，繳回比例最高的是台北市51%，各縣市不是有錢不會用，而是無法執行，中央政策一變再變，地方政府無所適從。

市場處指出，蘇貞昌任台北縣長時，從未有合法夜市作為，反觀新北市政府，協助樂華夜市、樹林興仁夜市合法，目前有4座合法夜市。

水利局回擊，蘇老縣長提供錯誤資訊，但老縣長任內三鶯地區污水接管0戶，卸任時台北縣污水接管普及率僅有7.24%，若新北市政府政策執行有誤，又怎能達到污水接管率全國第一？懇請老縣長切莫「外行人說外行話」。

景觀處表示，過去市區種植大量黑板樹或木棉樹，因果實臭味與花朵棉絮影響民眾生活，市府須進行果實、花朵打除，因此盡力將樹木移植，沒有因為當時亂種而被犧牲，新北並沒有「新店大樹之家」。

動保處說，八里動物之家人員失職事件為個案，蘇辦一再將個案當成通案評論、扭曲，但錯了不迴避，市府已有改進作為。

文化局說明，汐止文化中心是舊台北縣時代汐止市公所遺留下來的陳年舊案，市府積極解決問題，蘇老縣長指市府花錢蓋汐止文化中心成為蚊子館，根本就是「竹篙兜菜刀」，不是對縣政議題不熟悉，就是惡意抹黑，拜託別再浪費社會資源。