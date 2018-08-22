「有理走遍天下」 賴揆：中國無權打壓我們

行政院長賴清德22日接受中央社專訪強調，中國併吞台灣的企圖從來沒有改變過，但「中國無權打壓我們」！（中央社）

2018-08-22 22:13

〔記者李欣芳／台北報導〕針對薩爾瓦多與台灣斷交，並轉而向中國建交，行政院長賴清德今天表示，中國併吞台灣的企圖從來沒有改變過，中國以各種藉口一再打壓，國人不該互相指責，應更加團結，才有助阻止中國步步進逼。

賴清德今天接受中央社專訪時指出，像這次蔡英文總統過境美國到巴拉圭，出訪過程對中國沒有任何挑釁言行，蔡英文作為台灣的總統、國家領導人，出席邦交國總統就職典禮，本來就是天經地義的事，我們一定要壯大自己、鞏固台灣，宣揚台灣作為善盡責任的國際一份子，「中國無權打壓我們」！

他說，台灣珍惜每一個邦交國的邦誼，他也知道邦交國都受到來自中國的威脅利誘，有相當壓力，對於還和台灣維持邦交的國家心存感激，也很願意建立互惠、雙贏、共好的合作關係，至於和台灣斷交的邦交國也不必出惡言，「祝福他們的目標可以達成」。

賴清德表示，重要的是國人如何看待斷交這件事，中國併吞台灣的企圖從來沒有改變，挖台灣的邦交國、不讓台灣參與世界衛生大會、不讓台中市舉辦東亞青運，甚至改變世界各航空公司對台灣的稱呼，只是藉口不同，國人一定要清楚了解中國的企圖。

賴清德說，如果每次中國的打壓行為，一次又一次讓台灣更加團結，才有助於阻止中國步步進逼，否則每次中國打壓，台灣就多一次分裂，「那它（中國）一定持續的啊」，中國每次藉口都不同，不必因藉口不同而互相指責。

對於美方罕見表示正在審視美國與薩爾瓦多之間的關係，美國參議員並提案限制援助薩國，力挺台灣。賴揆說，國際社會關心台灣的原因，重要性來自經濟，特別是台灣的科技產業，在國際產業鏈中扮演舉足輕重角色；在國防戰略地位上，台灣位於第一島鏈，角色相當重要，最近中國在東海、南海擴軍，進行不公平貿易，美國總統川普也認為中國應該改變。

賴清德說，在這種情況下，台灣和中國剛好作為一種對照，美國基於台灣的生存權利，通過台灣旅行法、國防授權法案等，也顯示有理走遍天下，無理寸步難行。