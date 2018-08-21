徐巧芯、王鴻薇為責任里互槓 鏡頭前互祭眼淚攻勢

2018-08-21 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕年底大選即將到來，國民黨近日卻再度爆發內戰，松山信義區台北市議員參選人徐巧芯與同選區議員王鴻薇因責任里劃分問題槓上，結果兩人在接受媒體採訪時都在鏡頭前落淚，王鴻薇稱不希望網（黨）內互打，因此會選擇隱忍。徐巧芯則認為自己是新人，需要資源才能好好經營。

國民黨台北市黨部為穩定各區市議員選情，7月31日召開畫分責任里會議，但會中討論到責任里分配的議題時，卻意外傳出黨內互打的情況，徐巧芯與王鴻薇因責任里畫分問題在臉書隔空對嗆，就連徐巧芯丈夫劉彥澧也參戰，在臉書引述王鴻薇的貼文並指控，一個在內部會議主張一個里都不要讓給菜鳥經營的老鳥議員聲稱：「分給她任何一個我都不配合。」

據《TVBS》報導，針對責任里劃分問題，徐巧芯哭訴自己遭打壓，王鴻薇也堅持自己不會遵守責任區，兩人在鏡頭前都祭出眼淚攻勢。其中徐巧芯哭訴「在人前敬酒的時候說這是我們的新人徐巧芯，然後背後去跟里長查水表。」她強調自己是新人，需要資源才能好好經營，認為自己是掛著國民黨出來選的，總不能只是掛著黨徽、報准參選的ㄧ個無黨籍。

王鴻薇則是說上次的經驗非常可怕，並指民進黨沒有責任里，吳崢也沒有責任里，我們不是應該要共同去作戰嗎？怎麼會最後是自己打自己人。