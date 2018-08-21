中國急於出手薩國轉向 知情人士點出「兩大理由」…

我國與薩爾瓦多斷交，邦交國減至17國。右二為外交部大廳薩爾瓦多國旗。（記者羅沛德攝）

2018-08-21 18:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕薩爾瓦多轉向中國，與我國斷交，知情人士表示，我方早在多月前即已掌握，薩國執政黨在明年2月舉行的總統大選極可能敗北，急切尋求包括大額政治獻金以及重大基礎建設支票背書。其中如聯合港與經濟特區的開發案，總金額就超過新台幣7000億。國際主要廠商均認為，這項開發案缺乏商業價值，金額也極端不合理，唯獨中國向薩方誇口承諾買單，讓薩國執政黨在國會反對聲浪下挺而走險。

知情人士並說，薩國聯合港建設後，迄今未開發，國際專業評估認為開發的效益極低，據聞有可能轉為軍用，這是美國公開反對的，台灣並曾向薩國表示，只能就「能參與的部份參與」，但仍無意參與這個「錢坑標案」。

至於中國急於在這段期間出手，知情人士分析主要理由有二：

第一、透過打壓台灣，化解貿易戰敗北可能帶來的政權危機。美中貿易戰已為中國帶來非常沉重的壓力，已反應在中國股匯市近期的無量疲軟現象。然而，選擇直接與美國對抗，很可能引起美國更直指核心的攻勢。透過打壓台灣，凸顯中國國際行為上的實力，就成為沒有方法的方法，並能對美方在拉丁美洲的影響力構成騷擾。

第二、過去一週以來，蔡總統的成功出訪，包括台美關係的持續升溫，讓中國有所忌憚，也是中國出手的原因之一。

在我方的因應作為上，知情人士說，在捍衛邦交到過程中，外交單位力戰到最後一刻。外交部部長、次長分別在7月中、8月上旬訪薩，總統出訪巴拉圭期間，外交部長吳釗燮並與薩國外交部次長會談。總統這次出訪前，國安會等部門，也就各種可能狀況，擬就多種因應方案，友我國家也全力協助斡旋並交換訊息。

知情人士並強調以下三點：

第一、只要中國持續以對抗的方式因應國際政經局勢變貌，類似的狀況就會繼續發生。但可以預期的是，這些動作對兩岸關係、中國國際形象與當前困境，都沒有幫助，相反的只會升高國際社會對中國的戒心。

第二、重點無關國內兩岸政策差異，而在台灣能否穩健地站在國際正確的一方。中國對台灣的打壓，無關任何人執政，也與兩岸政策主張無關。

第三、當前的任務在於三個強化：強化國家政經實力與自主防衛能力（成為區域穩定力量）、強化與理念相近國家在各領域合作（包括爭取更多國際參與，爭取更多實質連結）、強化與友邦進一步合作關係。