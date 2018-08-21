我與薩國斷交 時力籲蔡政府別再「維持現狀」

2018-08-21 14:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對我國今宣布與薩爾瓦多斷交，時代力量發出新聞稿表示，強烈譴責中國打壓台灣國際空間，同時呼籲台灣的外交已不該繼續「維持現狀」，必須有意識地在外交策略上，積極地以「台灣」為主體，作出有別於「中國代表權」的主張。

時代力量表示，中國近來頻繁對台灣進行文攻武嚇，從軍機繞行台灣，強迫外國航空和飯店業者更改對台名稱，操弄東亞奧委會違約取消台中東亞青運，威逼台商及藝人承認一個中國，到以不當金援令布吉納法索、多明尼加及薩爾瓦多與我斷交，在在證明，中國就是破壞東亞區域和平穩定的罪魁禍首，對台灣的惡意打壓也不會有止境。

時代力量也呼籲國際社會，應正視中國在強推九二共識不成，同時面臨美中貿易戰及政經情勢不穩的內外交逼下，持續以打壓台灣空間及升高國際緊張的手段，企圖轉移焦點的現象；時代力量說，中國任何善意及保證皆毫無信用可言，請國際社會與台灣站在一起，才能真正遏止中國的惡行。

時代力量表示，蔡政府必須有意識地在外交策略上，積極地以「台灣」為主體，作出有別於「中國代表權」的主張，並且在各層級、各面向的外交工作及國安體系中，貫徹、實踐「代表台灣」的策略及決心。

時代力量也呼籲，朝野各政黨應要積極推動台灣國家正常化的立法，特別是要將公投法補正，使之納入領土、國旗、國號變更。時力認為，唯有運用台灣人在民主制度下行使的人民主權，以「台灣」作為正名向世界發聲，使台灣國家正常化、對中關係國際化，才能真正維護台灣的尊嚴，以及民主、自由的價值。