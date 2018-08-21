央視再捧柯文哲！讚柯宋配跨越藍綠已成氣候

中國官媒央視指「柯宋配」可能角逐2020總統選舉，引發外界遐想。（資料照）

2018-08-21 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕央視再度報導力捧柯文哲！日前中國央視以2分半的新聞報導柯文哲，引發外界聯想中共表態挺柯後，今早又發布1分半的新聞報導，提到昨日台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜一同出席「台北監督連線」成立茶會，代表著台灣政壇上的「無色勢力」已漸成氣候，更關注2020年台灣總統選舉，是否會「柯宋配」。

日前中國官方電視台央視製作台北市長柯文哲的兩分鐘介紹報導，指出柯文哲有望參選2020年總統選舉，遭外界懷疑是否是中共表態支持，令柯文哲連連否認。然而昨日柯文哲出席「台北監督連線」成立茶會與親民黨主席宋楚瑜同台，央視再度以1分半的新聞篇幅報導，不但形容這一舉動表明柯文哲與宋楚瑜的合作進一步加強，更指「政壇上的無色勢力已漸成氣候。」

央視CCTV中文國際頻道報導，「台北監督連線是由無黨籍和親民黨籍台北市議員和參選人組成的親柯派團體，其訴求是民生第一，超越藍綠，這與柯文哲民生放中間、藍綠放兩邊的施政主張不謀而合。」央視更指出，台北監督連線意味著柯家軍成立，更提到柯文哲與宋楚瑜將可能搭檔角逐2020台灣總統選舉。

親民黨主席宋楚瑜曾四度參選總統選舉，皆鎩羽而歸，聲勢最旺之時，於2000年總統大選以466萬得票數落敗，以30萬票些微差距輸給民進黨總統參選人陳水扁的497萬票。2016及2017年宋楚瑜代表民進黨蔡英文總統以總統特使身份出席APEC經濟領袖會議，更讓外界傳言引發中國不滿，批評「橘子綠了」。

然而此次央視報導不但引用台媒觀點指「柯宋配」成形，更力讚台灣政壇上的「無色勢力」已漸成氣候，同為「兩岸一家親」觀點，是否代表中國表態支持柯宋配?默許宋楚瑜東山再起?將是未來台灣政壇持續關注的焦點。