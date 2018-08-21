大巨蛋冒煙拒議員會勘 柯市府：工地是私有

台北議員謝維洲（右一）、李慶鋒（中）、顏若芳開記者會質疑，建管處配合遠雄不讓議員會勘大巨蛋。（記者郭安家攝）

2018-08-21 12:16

〔記者郭安家／台北報導〕周日台北大巨蛋工地冒白煙，驚動消防局派員處理，還違反「職安法」，遠雄發言人楊舜欽解釋是焊接工人作業時不慎引發1平方公尺的火源。不過，隔天台北市議員謝維洲發出緊急會勘通知，卻遭大巨蛋保全拒絕進入，就連建管處人員都說「他們（遠雄）不同意，我們也沒辦法」。謝今上午與台北市議會民進黨團開記者會，質疑公開透明打假球、遠雄凌駕領導北市府。

謝維洲辦公室昨於大巨蛋門口斡旋，根據影片，其助理致電建管處詢問為何無法進入？官員回應，「遠雄的建案是一般工程不是公共工程」，工地維管由遠雄負責，建管處曾經請遠雄能否讓議員進去了解，「這確實是他們不同意，我們也沒辦法」、「現在工地是他們團隊老闆負責，老闆不開放讓你們（議員）進來，他（工地人員）也作不了主」。

對此，建管處今則解釋，「建築法」明定，建築主管機關可派員進入了解狀況，但工地是私有部分，沒有規定公務機關以外的人可否以進入，既然議員有此要求，相信今天一定會要求遠雄讓議員可以勘查。對於是否表達過「誰能進入工地還是要聽遠雄決定？」建管處僅回應，不會啦！

但北市議員李慶鋒質疑，大巨蛋是促進民間參與公共建設設，不是一般私人建築物，哪個議員會白癡到壓著建管處到私人建物去看發生火災怎麼辦？要建管處不要再唬弄；他進一步要求明天至大巨蛋會勘。

對此，楊舜欽回應，請議員不要為難工地同仁，大巨蛋工地不是公共場所，也蠻危險不適合進出活動；且議員周一早上11點通知當天下午2、3點要會勘，遠雄還要調人員至工地、準備安全帽等事宜，時間倉促，同仁也不敢放行。至於是否同意明天會勘？他說，等收到公文再講，遠雄尊重主管機關，但工地有規範，不是可讓每個議員都進去。

北市議員顏若芳、謝維洲則表示，台北市長柯文哲日前於議會答詢「議員要去現勘（大巨蛋）就可以了」，結果隔1周就不行，難道市府跟遠雄說好扮白臉、黑臉？大巨蛋頻傳工安意外，2013年至今消防局已5度前去處理冒煙事件，至於火災則有2起，還有民眾聽過爆炸聲而報警。

台北市建築師公會、消防局、勞檢處昨仍順利進入大巨蛋會勘，勞檢處也認定，大巨蛋工程違反「職安法」、「營造安全設施標準」。