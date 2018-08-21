咖啡走味市值蒸發近百億 85度C老闆：從未受到壓力

85度C集團董事長吳政學（中）不斷強調，沒有受到壓力。（資料照）

2018-08-21 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統美國過境，在洛杉磯街上喝了杯85度C的咖啡，引來中國跳腳，逼得業者發公告表態政治立場，股價大跌，連三天市值蒸發近百億元，悄悄取消在台業績發表會，中國美食網購系統同步下架其產品，85度C母公司美食達人董事長吳政學神隱數日之後露面，表示，「這起事件發生以來，集團從未受到來自各方的壓力」。

《聯合報》報導，吳政學還原蔡總統美國喝咖啡的協調事宜，指在蔡總統過境美國之前，洛杉磯經濟文化辦事處即曾與集團美國分公司聯繫，「表示蔡總統希望到店裡看看，為員工打氣」，且定位在私人拜訪行程。

85度C母公司美食-KY股價，在連3天重挫之後，昨天回穩，吳政學也受訪表達政治立場，強調「堅定支持『九二共識、兩岸和平』」，並不斷的強調，「這起事件發生以來，集團從未受到來自各方的壓力」，集團在中國發表的三點聲明「沒有任何一點外力壓迫」，未來也不影響該公司在中國的投資布局，希望能夠在最短時間內恢復在中國三大團購網的上架。

一杯走味咖啡，85度C業績受挫，才短短數天，吳政學表示，中國業績下滑約10%；在台灣股價連3個交易日共大跌19.15%，市值蒸發97億元，直到昨天才大力反彈。