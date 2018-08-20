水淹豐原大道 災民批盧秀燕團隊「消費」受災戶

盧秀燕到豐原大道勘查淹水情形，被民眾質疑是消費受災戶。（擷取張瀞分臉書）

2018-08-20 16:26

〔記者歐素美／台中報導〕豐原大道八段昨淹水，國民黨台中市長參選人盧秀燕當晚在市議員張瀞分陪同下到場勘災，事後團隊並透過臉書發文等痛批市府；羅姓民眾向本報投訴指出，市府水利局長在當晚就到場慰問受災戶，並承諾解決問題，盧秀燕只是去探視張瀞分的一兩戶樁腳，質疑盧團隊消費受災戶。

挨批消費受災戶 盧秀燕團隊：問心無愧

盧團隊則回應指出，團隊問心無愧，外界自有公評。

針對豐原大道淹水，盧秀燕在臉書po文指出：「秀燕深愛的家鄉台中，竟然再度淹水了！什麼時候，台中市民朋友才能免除淹水的恐懼」；其競選團隊發言人蔣豐懋也在臉書痛批，台中市繼台灣大道淹水後，不到一週，豐原大道又淹水，原本不會淹水的台中，現在越來越像南高屏，並說只有盧秀燕跟張瀞分及江啟臣服務團隊到現場協助災民善後，並幫忙聯絡緊急協助單位幫忙，林佳龍卻忙著成立後援會，把淹水推給「廠商」。

羅姓民眾不滿指出，其為豐原大道淹水受災戶，當天晚上台中市水利局長周廷彰即到受災戶家中探視慰問，廠商並承諾賠償住戶家具毀損等費用，市府態度ok、願意負責、也願意賠償損失，那就好，「我們沒時間去哭天喊地，更不需要被貼上很誇張的受災戶的標籤」。

羅姓民眾指出，有淹水就是有淹水，對我們來說重點是解決。立委勘災對居民根本沒有實質效益，最讓其感到「被消費」，就是盧秀燕說來勘災，但根本沒見到她的人，後來才知她只跑去其中一兩戶，還是張瀞分議員的樁腳。

羅姓民眾強調，「我不爽的不是盧秀燕沒幫忙或作秀，我不爽的是被消費。同樣是選舉到了，有人願意低調好好拜訪慰問、承諾解決，有人卻是發新聞說我們很慘，拿我們當籌碼跟相罵本，這種政治文化真的該令人唾棄，請盧秀燕停止消費，認真去做你自己的工作好嗎？」

針對被質疑消費受災戶，盧秀燕團隊回應指出，治水成績如何，從這幾次的暴雨中可看出端倪，柳川綠川的表面功夫，掩蓋不了台灣大道泛舟的事實，也遮蔽不了豐原大道淹水至小腿肚的事實，團隊說的都是事實，盧團隊主動面對、協助市民，問心無愧，做好該做的，外界自有公評。