稱讚柯P兩岸一家親 宋楚瑜：兩人合體就像可頌麵包

宋楚瑜與柯文哲同台。（記者郭安家攝）

2018-08-20 12:42

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前因「兩岸一家親」言論，飽受獨派及民進黨支持者質疑，不過，親民黨主席宋楚瑜今上午稱讚柯是「務實政治人物」，而柯宋合體就像法國麵包「可頌」，兩岸已不能用戰爭解決問題，柯也願意正確向大家說明這狀況。但談到美國國防部提到中國軍事威脅問題，宋認為，中國人口、面積分別是台灣的58倍、260倍，「所以它多一點兵，它多一點花錢，是很顯然的，不要誤導我們的想法。」

宋楚瑜表示，過幾天就是823炮戰60周年，他迄今還在寫回憶錄，而當年郝柏村擔任小金門部隊的師長，是他父親宋達推薦保舉；他接著指出，60年前兩岸交戰，今天兩岸已經不能再用戰爭、軍事手段解決問題，而柯文哲也願意非常正確向大家說明這狀況。

宋楚瑜指出，3、4天前美國國防部發表中國軍力報告，提出3點問題包括，中國軍費開銷是台灣15倍、台灣募兵制度很顯然招兵非常辛苦、如果中國對台灣有所企圖還不會放棄武力。宋說，請問如果不「兩岸一家親」，怎麼用腦筋處理這件事情，中國人口是台灣58倍、面積260倍，「所以它多一點兵，它多一點花錢，是很顯然的，不要誤導我們的想法。」

宋楚瑜說，當年美國前總統艾森豪不需要台灣花錢，正是把核子武器儲放在台南，美國既然現在這麼關心國防我們國防，是不是要把核子彈重新放在台灣？他日前還問台南鄉親是否願意核子武器重新放回台南？結果沒有一個台南鄉親願意接受；宋接著笑問柯文哲，「柯市長，他們台南不要，放在台北好不好？」

宋楚瑜接著說，兩岸問題上兵伐謀，他絕對不會放棄「台灣的價值」，前天與柯文哲討論「台灣價值」，他認為包括自由、民主、法治、人權、平等多元，台灣絕對堅守；另外則是文價值講信修睦，包括對朋友信用、道義、對夫妻講情意、對國家講忠義。

宋楚瑜還提到，小時候學閩南話，同學教他台語「我們是同夥的」，最近要講哪一國是非常敏感的，但他從小就對同學說「我們是同夥的」，是共同一起打拼的夥伴，這就是真正的價值。

親民黨今上午為6位黨籍及推薦的台北市議員參選人辦「台北監督連線」記者會，宋楚瑜作上述表示。