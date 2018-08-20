郭文貴：「柯文哲當選台北市長，就是台灣的悲劇」

郭文貴再談台灣政局，大肆批評柯文哲，聲稱若公布中央統戰部文件，柯文哲將必輸無疑。（資料照，路透社）

2018-08-20 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國富豪郭文貴，繼去年8月宣稱前總統馬英九被中國控制後，再度爆料台灣政局！不但提到與他交情匪淺的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）去年打算訪台卻遭蔡英文拒絕，更大談台灣選情，大肆批評柯文哲，並聲稱掌握中共中央統戰部關鍵文件，一旦爆料，柯文哲選舉將必敗無疑。

自從去年8月直播，宣稱馬英九遭中國政權控制後，郭文貴就很少再提及台灣，然而8月16日的直播，他再度評論台灣政局，並談及台北市長選情。郭文貴表示：「台北現在選舉那麼厲害，台北最火的幾個人誰去過大陸？去了大陸都幹啥了？任何一個台灣有點影響力的官員，（去大陸）百分之百給你錄音，50％以上給你錄像，萬一錄像拿出來以後，那不是一下子就影響選舉嗎？」

郭文貴邊吃香蕉邊說，柯文哲當選為台北市長，就是台灣的悲劇，「柯P連個人話都說不清楚，能幹啥呀？」郭文貴並形容台灣像是一個完美的現代版勞斯萊斯，但「開車的是誰啊？開車的是柯P，你說台灣有救嗎？柯P壓根就連拖拉機都沒開過！醫生，出來天天胡說八道，柯文哲連給李登輝跟陳水扁擦屁股都不配！」

郭文貴並爆料，自己手握中共中央統戰部上呈國安委、習近平有關柯文哲談話的關鍵文件，一旦公布，柯文哲必敗無疑。「我把中央統戰部把柯P給他們說的話、寫的那個報告，給國安委的、給習近平的，報告給你拿出來，我百分之百保證你們不敢說是假的，你柯P就再見了！」然而郭文貴表示不會進行爆料，「我哪天可能成為罪人了，因為（其他）上來的更爛！」

談及蔡英文總統，郭文貴表示，蔡英文人不壞，但5個蔡總統也比不上1個陳菊，更說現在全世界對台灣這麼好的情勢，沒有好好把握，他在華盛頓見過很多美國高層的人，一說到台灣的時候就搖頭，不給的時候拚命要，要到的時候卻又說太多了，郭文貴還加碼爆料前白宮首席策士班農去年想訪台卻遭蔡英文拒絕，「班農本來去年去日本，要（順道）去台灣，跟台灣聯繫，說要見蔡英文，蔡英文說我不見，不敢！把班農給氣懵了!」

針對台灣獨立與否的問題，郭文貴說台灣若不能得到中國的安全保證、14億人民發自內心的尊重、司法獨立、經濟獨立的話，台灣有權選擇獨立。

郭文貴還稱讚若沒有陳水扁這號人物，台灣什麼狗屁都不是，並公開向陳水扁喊話，若陳水扁想再當總統，或者兒子陳致中擔任總統，應將台灣修改為不統不獨的憲法，明文規定不再談統獨，否則一律犯罪，但只要有任何外國軍事力量進入台灣本島，自動宣布獨立，並稱中國共產黨最怕這招。

郭文貴提出，政治上，不談一中一台，也不談九二共識、一中各表，以大中華概念代替，承認一個民族，中國共產黨就無法搞民族主義；經濟上，宣布全面開放，歡迎美國、日本、歐洲等文明國家投資，提供最優惠政策，與外國人通婚生的孩子，一律享免費教育，「沒統沒獨的操作，台灣千年平安！我太了解共產黨了，你這招一出，習近平傻眼了！」

郭文貴並再向前總統馬英九叫板，「馬英九你記住我說的話，只要你想上（指再當總統），我一定放你的小視頻！你知道我啥意思，不信你就試試！」郭文貴說，與馬英九無冤無仇，就太親共，「馬英九你要是敢挑戰共產黨，我現在就支持你，肯定不放你小視頻，我把小視頻都還你！」

郭文貴稱柯文哲當台北市長，就是台灣的悲劇。（資料照，中央社）