馬、朱籲分裂選區再協調 吳回：難道要陣前換將？

馬、朱籲分裂選區再協調，吳敦義回說：難道要陣前換將？（記者方賓照攝）

2018-08-19 13:43

〔記者施曉光／台北報導〕11月直轄市、縣市長選舉，藍營目前仍有幾個選區面臨分裂，前國民黨主席馬英九、朱立倫今日出席全代會時呼籲黨中央再努力一點協調，國民黨主席吳敦義下午受訪時回應，「什麼叫做努力協調一點？還有什麼還要努力，難道要陣前換將？不可能的事情﹗」

不過，吳敦義也以「這位先生」稱呼，向堅持脫黨參選新竹縣長的立委林為洲喊話，強調上週中常會沒有處理中央考紀會建請開除林為洲黨籍案，就是被他「特別留下來」，還說國民黨終究留下「最後一線生機」，如果「這位先生」被開除，「連明年的機會都沒有」，「如果他能配合黨的紀律，明年應該還有機會繼續做他現在做的工作目標。」

吳敦義說，如果黨已經做了各種努力，「不能做到一百分，也只能奮戰」，他還說，「天下沒有那麼求全」，「我也想考一百分」，「可是要考一百分很難，還是有些遺憾。」

他並舉綠營也有部分選區出現分裂為例，強調民進黨有那麼大的權力與資源，難道沒有紛爭？像前副總統呂秀蓮就憤而脫黨，嘉義縣長張花冠的副縣長也脫黨參選，前台南縣長脫黨參選台南市長，二十幾個直轄市、縣市難免會發生一些（分裂），連民進黨有那麼大的權威與資源，可以分配誰當部長、叫大家不要亂，都不能達到「零問題」，國民黨那有什麼能力？「我們只能靠道義、情感與對黨的忠貞。」

不過，吳敦義也抱怨，「這位先生」雖然過去經由幾位重要伙伴勸阻，還有院長級的黨內人士勸談，但最後「他還是又變了」。