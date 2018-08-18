與姚文智大不同 柯P首場競選造勢長這樣

台北市長柯文哲競選連任，今晚舉場首場競選活動「Team KP Let's GO」，事前抽籤出約650名粉絲，以粉絲見面音樂會形式呈現。（記者黃建豪攝）

2018-08-18 19:17

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選連任，今晚舉場首場競選活動「Team KP Let's GO」，事前抽籤出約650名粉絲，以粉絲見面音樂會形式呈現。全程約2小時的活動於晚間6點登場後，長達1小時的時間，都是先讓粉絲聽音樂跳舞，柯文哲則預定於晚間7點才登場，進行45分鐘的演講後，活動預定晚間8點結束。

柯文哲7月先以民眾認購文宣品方式，在網路半天內募得4000多萬元選舉捐款，今天下午先舉行首場面交活動，共有450名柯粉，分梯次到場領取Team KP襯衫等文宣品，到場柯粉以年輕族群為主，但其中部分粉絲其實不具有台北市民身分。

粉絲吳先生說，他本身不算鐵粉，也不是台北市民，只是支持柯文哲的從政理念，從新聞看，會覺得柯文哲可跳脫跟以往不同的藍綠鬥爭，並能專注在該做的事情上，這點在政治上是比較不一樣的樣貌，也是一個政治上不同的可能性。

粉絲王小姐也說，有腳踏實地參加的感覺，她認為，政治是需要一步一步實踐的東西，而她滿認同柯文哲的政治理念，所以希望盡一份心力。

而「Team KP Let's GO」粉絲見面音樂會，晚間6點在台北市青年發展處的10樓演藝廳舉行，只打舞台燈光，播放《音浪》、《快樂崇拜》、《王后》等中文歌曲為主，讓柯粉在場地中的空地隨意跳舞或擺動，現場雖多以年輕族群之外，也有少部分中年支持者。

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