陳菊訪鳳凰城台僑大讚親民 代表蔡總統問候馬侃

總統府秘書長陳菊造訪美國鳳凰城。（總統府提供）

2018-08-18 16:29

〔記者李欣芳／台北報導〕正在美國訪問的總統府秘書長陳菊一行，在美國時間16日下午飛抵亞歷桑那州鳳凰城天港國際機場，一下飛機就受到海外台灣鄉親熱情歡迎，並從2名小朋友手上接過歡迎花束後，逐一向鄉親們握手致意，讓到場歡迎的台灣同鄉會吳玟瑞會長及台灣婦女會會長張慧美大讚「超親切」。陳菊表示，非常感謝鄉親的熱情迎接，在異鄉很感動。

陳菊透露，她這次訪問鳳凰城，主要是來向對台友好的聯邦參議員約翰馬侃（John McCain）致意，馬侃日前因罹患腫瘤養病中，蔡總統過境美國特別掛念馬侃，特安排她順訪鳳凰城送花致意。

陳菊說，馬侃在美國國會輩分、聲望甚高，而且與台灣淵源深厚，對我政府相當支持，最近獲悉馬侃身體健康狀況似不宜接見拜訪，所以親自送上鮮花與慰問信，祝福他早日康復！

訪問團一行在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥、副處長暨洛僑中心主任翁桂堂的陪同下，前往下榻飯店，陳菊等人並前往鳳凰城全僑所舉行的歡迎晚宴，計超過150人參與盛會宴。

陳菊發表演說時表示，這次有機會在隨總統訪問巴拉圭的期間，到美國各地與僑胞會面，看到大家對自由民主台灣的不離不棄，內心非常感激。

陳菊說，蔡總統是一位專業、理性和國際觀的領導人，符合當前國際局勢所需，能帶領台灣走向國際。台灣當前推動多項重大改革，都是為了世代公平正義。為了台灣更進步，台灣更發達。蔡總統都敢於去面對。

她說，美國的「台灣旅行法」、「國防授權法」的通過，代表台美之間的關係能更穩健、深刻地發展，對維護亞太區域安全上非常重要。

陳菊發表完演說後，台下僑胞紛紛高喊台灣加油。隨後陳菊等人與各桌僑團逐桌合影，晚宴在溫馨和諧的氣氛下圓滿結束。