不再盲投！ 「投票指南」揭露逾1200位候選人過去作為

公民科技社群g0v與點燃公民平台共同推出「投票指南」網站，18日邀請政務委員唐鳳（左二）、前政務委員蔡玉玲（左四）及公民科技創新獎助金總監瞿筱薇（右二）、投票指南創始工程師駱勁成（左三）、點燃公民平台選賢與能計畫主持人金崇誠（右一）一同啟動網站。（記者劉信德攝）

2018-08-18 12:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕由g0v與燃點公民平台共同推出的「投票指南」網站今舉辦上線記者會。投票指南創始工程師駱勁成表示，此平台的創作發想是希望透過揭露候選人過去作為，提供民眾作為投票基礎，讓選民對台灣政治「少一點困惑、多一點信心」；出席記者會的行政院政委唐鳳則表示，投票指南使用政府公開資料，是行銷台灣非常好的軟實力，盼未來公民科技不只能提高選「人」的品質，也能協助提高選「事」的品質。

投票指南為一公民科技社群發起的專案，旨在利用政府公開資訊、候選人民代提供的資訊，及全民協作的資料作為基礎，供民眾了解各縣市長、議員候選人的基本資料、政見、政治履歷等訊息，盼能讓全台公民在投票前，藉由獲得透明訊息，做出最終的投票決定。

網站包含此次參選超過1200位候選人的資料，同時整理現任候選人針對過去提案的投票意向，如軍人年改、核四等爭議較大的議題，也能在網站中找到各候選人的政治態度。

投票指南創始工程師駱勁成說，網站堅持資訊來源透明化，也不做任何價值判斷，將資訊如實呈現後由使用者自己做決定；行政院前政委蔡玉玲則說，選舉是民主的根源，希望能透過這個平台，讓民主更深植社會大眾，也讓民眾未來做決定時，能有充足透明資訊，了解事件全貌。