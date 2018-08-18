政院衝刺加入CPTPP最後修法 5案列新會期優先法案

2018-08-18 11:14

〔記者李欣芳／台北報導〕為展現我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的決心，行政院長賴清德指示各部會全力衝刺做好準備工作，政院知情官員今天指出，為符合CPTPP協定的要求，台灣必須配合訂定或修正5項法律案，賴揆指示已送立法院審議、新訂的「數位通訊傳播法草案」，以及「商標法」、「專利法」、「著作權法」與「郵政法」等4個法律條文修正案列為立法院新會期的優先法案，要在年底前完成審議。

知情官員說，CPTPP第二輪談判，最快是在今年底開放申請加入，不過，最可能開放申請加入的時間點應會落在明年第一季，台灣在申請加入前，必須完成修法等準備工作，加入的成功機率才會高，因此，行政院希望年底前完成上述5項法律的訂定或修正。

官員指出，以通傳會訂定的「數位通訊傳播法草案」為例，為了符合CPTPP協定的要求，台灣也必須配合訂定防止濫發電子郵件的機制，若發現發信方濫發電郵，收信方可拒絕收件，若發現發信方未設定收信方可拒絕收件的機制，將對發信方開罰。

今年3月份CPTPP協定簽署後，我政府相關單位隨即開始更新加入CPTPP對我國的影響評估。賴清德指示各相關部會應該搭配影響評估，進一步加強與產業界及民眾溝通，讓各界瞭解政府就加入CPTPP所提出協助產業因應的措施和輔導機制。

政院官員說，賴清德指示加速推動新訂的「數位通訊傳播法草案」，以及「商標法」、「專利法」、「著作權法」與「郵政法」等4個法律的部分條文修正案，要在今年底前在立法院完成審議，賴揆已指示這5項法案列為立院新會期行政院的優先法案。